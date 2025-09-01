Con lanzamiento simultáneo en 8 comunas: Daniel Jadue anuncia publicación de “Recoleta: Un Rojo Amanecer”, su nuevo libro

El lanzamiento busca no solo repasar su legado como jefe comunal, sino también posicionarlo políticamente en medio de una campaña marcada por la controversia judicial.

Este jueves 4 de septiembre, el exalcalde de Recoleta y actual candidato a diputado por el Distrito 9, Daniel Jadue, presentará su nuevo libro titulado “Recoleta: Un Rojo Amanecer”.

La publicación repasa su experiencia al frente del municipio y el desarrollo de lo que denomina como “proyecto de servicios populares”, una política que impulsó durante más de una década de gestión local.

Según se ha informado, el lanzamiento se realizará de forma simultánea en todas las comunas del distrito, incluyendo Recoleta, Conchalí, Huechuraba, Lo Prado, Quinta Normal, Independencia, Renca y Cerro Navia.

La obra busca documentar la creación y expansión de iniciativas municipales como la Farmacia Popular, la Óptica Popular y otros programas sociales implementados bajo su administración, los cuales han sido parte del sello político del exalcalde y se han replicado en distintos puntos del país.

“Otra forma de hacer política, cercana a las vecinas y vecinos, es posible”, señala la convocatoria al evento, en una línea coherente con el discurso que ha acompañado la carrera política de Jadue desde su llegada al poder local.

Contexto político y caso Farmacias Populares

El lanzamiento del libro se da en un momento clave para Jadue, quien enfrenta una impugnación judicial que podría afectar su candidatura parlamentaria.

Pese a que el Servicio Electoral (Servel) validó su postulación, el Segundo Tribunal Electoral Metropolitano aún no resuelve un recurso presentado por Renovación Nacional, que busca impedir su participación en los comicios de este año, argumentando que está formalizado por delitos que podrían inhabilitarlo legalmente.

Jadue, militante del Partido Comunista, fue alcalde de Recoleta entre 2012 y 2024, y ha sido una figura influyente dentro del sector oficialista. El libro llega a poco más de un año de dejar el cargo y en medio de una campaña en la que insiste en defender su gestión y propuestas frente a una oposición que busca dejarlo fuera de carrera.