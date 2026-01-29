Lago Chungará continúa proceso de recuperación tras derrame de aceite: Se ha removido 90% del contaminante

La emergencia ocurrió a mediados de noviembre de 2025. Se reportó afectación de flora y fauna del lugar.

A más de dos meses de la emergencia por derrame de aceite de soya en el Lago Chungará, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó que se han logrado “importantes avances” en los trabajos de limpieza, monitoreo ambiental y protección de la biodiversidad, junto con el fortalecimiento de acciones judiciales y de coordinación interinstitucional.

La institución indicó que de manera preliminar se han identificado alrededor de 60 aves afectadas directamente por el derrame, cerca de 80 aves atendidas por el SAG y equipos especializados, posible impacto en anfibios y peces endémicos, denuncias sobre aborto en ganado aunque sin evidencia técnica concluyente.

Y añadió que si bien hay señales de recuperación, con el retorno gradual de aves a la zona afectada, todavía no es posible confirmar la eliminación total del contaminante. Esto, teniendo en cuenta que una sola gota de aceite puede afectar hasta mil litros de agua.

Tras derrame de aceite: Conaf reporta avance en eliminación del contaminante

Hasta el reporte del 27 de enero, los equipos especializados siguen trabajando en la extracción del material contaminado desde el sector oriente hasta el centro del lago, con apoyo de la empresa Spilltech.

Asimismo, las faenas ” se desarrollan bajo estrictos protocolos técnicos y de seguridad, y se encuentran condicionadas a las condiciones climáticas, especialmente ante la presencia de relámpagos en el sector”.

De acuerdo a Conaf, hasta la fecha se han retirado más de 40 toneladas de suelo contaminado y agua con presencia de aceite, alcanzando cerca de un 90% de remoción del material afectado.

El director regional de Conaf Arica y Parinacota, Lino Antezana, comentó que “desde el primer momento hemos desplegado todos nuestros equipos técnicos en terreno para apoyar las labores de limpieza y resguardar este ecosistema. Existe un avance importante, pero debemos ser responsables y esperar los resultados del monitoreo para confirmar la remoción total del contaminante”.

Y aseveró que “la protección de la fauna es una prioridad. Estamos trabajando con el SAG, Senapred, universidades y otros servicios públicos para evaluar cada caso con rigurosidad científica y adoptar las medidas que correspondan”.

Derrame de aceite en Lago Chungará: Acciones judiciales

La Corporación comunicó que “en paralelo a las labores ambientales, se activaron acciones judiciales contra el conductor del camión y el representante legal de la empresa responsable de la carga, además de coordinaciones con el Consejo de Defensa del Estado y la Fiscalía Regional”.

También se llevó a cabo una instancia convocada por la Dirección de Fronteras y Límites del Estado (Difrol), con participación de Cancillería y otros organismos públicos, para abordar la situación del transporte internacional en la Ruta 11-CH.

Por otra parte, la Conaf pidió gestionar una reunión con representantes de Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (YPFB), para “reforzar la seguridad vial, la educación ambiental y la prevención de riesgos en el tránsito de camiones de carga por zonas de alto valor ecológico”.

En paralelo, la institución se encuentra preparando “un proyecto de financiamiento regional para implementar un programa de monitoreo ambiental de corto y mediano plazo, junto a instituciones académicas nacionales e internacionales”.

“Nuestro objetivo es avanzar hacia una recuperación responsable y basada en evidencia. No se trata solo de limpiar, sino de asegurar que este ecosistema pueda restablecerse en el tiempo“, afirmó el director regional.