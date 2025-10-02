Presunto ladrón quedó en riesgo vital tras ser atropellado por conductor que lo habría visto robar celular en Estación Central

Un joven de 23 años fue arrollado por el chofer de una camioneta mientras huía tras el presunto robo de un teléfono. El conductor escapó del lugar y es buscado por Carabineros.

En riesgo vital se encuentra un joven de 23 años que fue atropellado en la comuna de Estación Central luego de ser acusado de robar un teléfono celular.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:00 horas del miércoles en el sector de La Coruña, y quedó registrado en un video difundido en redes sociales. En las imágenes se observa al sujeto huyendo tras cometer el presunto delito, mientras un conductor que presenció la escena lo siguió a bordo de una camioneta.

El chofer lo embistió y lo arrastró por varios metros antes de abandonar el lugar sin prestar ayuda, lo que configura además un eventual delito de omisión de auxilio.

La víctima fue trasladada en estado crítico hasta la Posta Central. En paralelo, personal policial trabaja para identificar al conductor de la camioneta que huyó de la escena.