“La violencia política no debe tener ningún espacio”: Matthei, Cubillos, Rubilar y Plá condenan agresión a ministra de Ciencia en la Universidad Austral

Las exministras Evelyn Matthei, Isabel Plá, Karla Rubilar y Marcela Cubillos condenaron la agresión que sufrió la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral. “La violencia política no debe tener ningún espacio en nuestro país”, enfatizó Matthei.

La excandidata presidencial Evelyn Matthei condenó la agresión que recibió la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral, ubicada en Valdivia.

A través de X, la exalcaldesa de Providencia enfatizó que “la violencia política no debe tener ningún espacio en nuestro país. El debate de ideas se defiende con argumentos, nunca con violencia”.

“Todo mi apoyo y solidaridad con la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, ante la condenable agresión que sufrió esta tarde”, agregó.

Por su parte, la exministra de la Mujer, Isabel Plá, destacó el carácter de la secretaria de Estado.

“Matones, sintiéndose amos y señores de los espacios universitarios. Se ve que la ministra Lincolao tiene carácter; sobra decirle que no se deje amedrentar”, arremetió.

Asimismo, la exvocera Karla Rubilar calificó el hecho de “inaceptable” y enfatizó que la violencia no es el camino en la formación universitaria.

“Inaceptable agresión a ministra de Ciencia. Mujer. Primera ministra mapuche. Brillante, puro mérito. La violencia no es el camino. La universidad es respeto, diálogo y convivencia. Los que quieran destruirlas deben asumir las consecuencias”, expuso.

Finalmente, la exministra de Educación, Marcela Cubillos, comentó: “La izquierda y las funas, un patrón”.

“Todo el apoyo a la ministra Lincolao ante el cobarde ataque que acaba de sufrir”, subrayó, y cerró: “Mucha fuerza a todo el gabinete. Que nadie los calle. La ultraizquierda no tolera que la derecha gane y gobierne”.