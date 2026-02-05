La U lleva a la justicia a 13 identificados por violencia ante Audax y eleva a 25 los castigados con derecho de admisión

El club presentó querellas contra nueve adultos y cuatro menores tras el uso de reconocimiento facial por incidentes en la galería sur del Estadio Nacional. Además, detalló sanciones previas y cifras de expulsiones aplicadas durante 2025.

Universidad de Chile informó este jueves 5 de febrero de 2026 que presentó querellas contra 13 personas —nueve adultos y cuatro menores de edad— por su eventual participación en delitos asociados a hechos de violencia ocurridos el viernes 30 de enero en el Estadio Nacional, durante el partido ante Audax Italiano.

Con ello, el club indicó que ya son 25 los identificados a quienes se les impuso el derecho de admisión.

Según el club, las acciones judiciales se sustentan en resultados de un sistema de reconocimiento facial y en la entrega a la justicia de material gráfico y audiovisual.

La institución señaló que puso a disposición de la autoridad registros audiovisuales en el marco de sus obligaciones de seguridad aplicables a organizadores de espectáculos de fútbol profesional, de acuerdo con la Ley N° 19.327 y su reglamento.

En las querellas particulares, Universidad de Chile sostuvo que solicitará “las mayores penas” y medidas de restricción de libertad como cautelares durante el proceso, además de sanciones finales.

Detenidos del partido y sanciones ya aplicadas

Universidad de Chile indicó que el sábado 31 de enero se querelló contra cuatro de los detenidos acusados por desórdenes, en conjunto con el Ministerio Público y la Subsecretaría de Seguridad. En esos casos, se solicitó derecho de admisión, el que quedó como medida cautelar mientras avanza la investigación.

El club también detalló otros castigos: ocho años de prohibición de ingreso a estadios (código 102) por ingreso a zonas restringidas y amenazas; seis años por intento de ingreso con prohibición judicial; y dos años por ebriedad y porte de drogas.

Como contexto, Universidad de Chile señaló que durante 2025 aplicó código 102 de derecho de admisión a 369 personas por diversas faltas. Agregó que un tercio de esos casos correspondió a pirotecnia, lo que implicó prohibición de ingreso por 10 años y apertura de causas ante la justicia ordinaria, debido a que el porte o uso de fuegos artificiales constituye un delito.