La U lleva a la justicia a 13 identificados por violencia ante Audax y eleva a 25 los castigados con derecho de admisión

El club presentó querellas contra nueve adultos y cuatro menores tras el uso de reconocimiento facial por incidentes en la galería sur del Estadio Nacional. Además, detalló sanciones previas y cifras de expulsiones aplicadas durante 2025.
Universidad de Chile informó este jueves 5 de febrero de 2026 que presentó querellas contra 13 personas —nueve adultos y cuatro menores de edad— por su eventual participación en delitos asociados a hechos de violencia ocurridos el viernes 30 de enero en el Estadio Nacional, durante el partido ante Audax Italiano.
Con ello, el club indicó que ya son 25 los identificados a quienes se les impuso el derecho de admisión.
Según el club, las acciones judiciales se sustentan en resultados de un sistema de reconocimiento facial y en la entrega a la justicia de material gráfico y audiovisual.
La institución señaló que puso a disposición de la autoridad registros audiovisuales en el marco de sus obligaciones de seguridad aplicables a organizadores de espectáculos de fútbol profesional, de acuerdo con la Ley N° 19.327 y su reglamento.
En las querellas particulares, Universidad de Chile sostuvo que solicitará “las mayores penas” y medidas de restricción de libertad como cautelares durante el proceso, además de sanciones finales.
Universidad de Chile indicó que el sábado 31 de enero se querelló contra cuatro de los detenidos acusados por desórdenes, en conjunto con el Ministerio Público y la Subsecretaría de Seguridad. En esos casos, se solicitó derecho de admisión, el que quedó como medida cautelar mientras avanza la investigación.
El club también detalló otros castigos: ocho años de prohibición de ingreso a estadios (código 102) por ingreso a zonas restringidas y amenazas; seis años por intento de ingreso con prohibición judicial; y dos años por ebriedad y porte de drogas.
Como contexto, Universidad de Chile señaló que durante 2025 aplicó código 102 de derecho de admisión a 369 personas por diversas faltas. Agregó que un tercio de esos casos correspondió a pirotecnia, lo que implicó prohibición de ingreso por 10 años y apertura de causas ante la justicia ordinaria, debido a que el porte o uso de fuegos artificiales constituye un delito.
