Municipio de La Serena detecta 95 “funcionarios fantasma” y déficit superior a $1.000 millones en educación

El municipio presentó nuevas querellas contra exautoridades por presunta malversación y fraude al Fisco, tras descubrir boletas de servicios sin respaldo en la Corporación Gabriel González Videla.

La Municipalidad de La Serena amplió una querella criminal por presuntas irregularidades en la Corporación Gabriel González Videla, tras descubrir la existencia de 95 “funcionarios fantasma” y un déficit de más de mil millones de pesos en el área de educación municipal durante 2023.

El hallazgo fue realizado por un equipo de profesionales contratados por el municipio, que revisó boletas de servicios correspondientes a personas que no eran reconocidas por los directores de los establecimientos como prestadores de funciones reales.

Según la alcaldesa Daniela Norambuena, la investigación permitió reunir antecedentes concretos sobre prácticas sistemáticas de irregularidades en la corporación, lo que motivó nuevas acciones legales por administración desleal y otros delitos. “Estamos para darle la cara a la ciudadanía, limpiar y buscar a todos los responsables que provocaron la debacle de esta corporación”, afirmó.

Nueva querella y responsabilidades

La acción judicial se dirige contra el exalcalde Roberto Jacob, quien presidió el directorio de la corporación, junto a exsecretarios generales y exdirectores de educación, como Patricio Bacho, Ernesto Velasco, Jorge Díaz y Sandra Castro.

El abogado Adrián Vega, representante del municipio, detalló que las querellas se centran en tres delitos principales: malversación de caudales públicos, fraude al Fisco y administración desleal. “Se detectó que dineros que pertenecían a educación se desviaban a otras cuentas, además de asistencias técnicas sin justificación por más de $360 millones”, explicó.

El déficit acumulado de la Corporación Municipal Gabriel González Videla asciende a más de $83 mil millones hasta septiembre de 2025, cifra que podría variar conforme avancen las auditorías.

Norambuena aseguró que el municipio seguirá entregando antecedentes al Ministerio Público para determinar las responsabilidades penales y administrativas de quienes participaron en el presunto desfalco. “El modus operandi era el mismo que en el área de salud”, afirmó la jefa comunal.