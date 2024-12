La sentida y emotiva reflexión de Mariana Derderían a siete meses de la muerte de su hijo en incendio

"Quiero que sepan que la vida es preciosa, que vale la pena, y que estoy muy agradecida de lo que tuve", afirmó la actriz.

“Ya, yo quiero compartir con ustedes algo. Y es que, si a mí me hubiesen dicho, Mariana, elige. O tienes un hijo durante seis años, y este va a ser el desenlace, o no lo tienes nunca… Yo hubiera elegido, sí, lo quiero tener. Y lo hubiera elegido mil veces. Siempre lo hubiera elegido”.

Con estas palabras comienza un video que la reconocida actriz Mariana Derderian subió a sus redes sociales en donde hace una reflexión sobre lo que fue la muerte de su hijo de 6 años en un incendio en mayo de este año.

En una sentida y emotiva reflexión, la actriz habló por primera vez del tema y abordó todo el proceso de luto que ha enfrentado.

“Entonces, cuando me paro desde ese lugar y veo todo desde esa perspectiva, pienso, yo prefiero agradecer por lo que sí tuve, por esos seis años maravillosos que sí existieron, en vez de lamentarme por lo que pudo haber sido, por lo que yo di por hecho, por lo que yo imaginé, por lo que soñé, o nunca pensé que esto iba a ocurrir, la verdad. Entonces, quisiera como transmitirles eso. Más vale agradecer”, indicó.

Derderian agregó: “Y lo otro que me pasa es que siento que he tenido mucha pena, por supuesto. Y voy a tener siempre. Yo no creo que yo me vaya a morir sin pena. Me voy a morir de luto también. Pero dos cosas. Tengo que ser feliz, porque lo voy a honrar. Y porque se lo debo a mi hija y a mi familia, que sí quedó. Y también me lo debo a mí. Y tengo que hacer que esto valga la pena”.