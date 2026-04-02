“La promesa que queremos hacer es que no haya alzas en las cuentas” de la luz: Ministra Rincón por impacto de alza de combustibles

La secretaria de Estado destacó que cualquier ajuste se evaluará mediante un mecanismo legal y subrayó que los recursos disponibles son limitados, priorizando el financiamiento de áreas como reconstrucción, vivienda y listas de espera.

La ministra de Energía, Ximena Rincón, aseguró este jueves que el Gobierno busca impedir que las familias enfrenten incrementos en sus cuentas de electricidad, aunque reconoció que los precios de los combustibles podrían subir por factores externos.

“La promesa que queremos hacer, más que cumplir, es que no haya alzas en las cuentas” de la luz, sostuvo la titular.

En conversación con La Segunda, Rincón indicó que el presidente José Antonio Kast “me pidió una solución que no perjudique a las familias”, pero explicó que se evaluará cualquier ajuste mediante un mecanismo legal, descartando propuestas anteriores como el cargo único con subsidio por falta de recursos disponibles.

“No nos dejaron plata para regalar”, afirmó.

“Los precios de los combustibles igual subirían”

Sobre el alza de las bencinas, la secretaria de Estado precisó que era prácticamente inevitable para garantizar financiamiento a áreas como reconstrucción, vivienda y listas de espera.

Señaló que, aunque existe un fondo de 12 mil millones de dólares para mitigar los efectos del conflicto en Medio Oriente, “no garantiza que la guerra no dure más; los precios igual subirían”.