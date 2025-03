La primera aparición de Tohá fuera de Interior: Participará en un evento por el Día Internacional de la Mujer en Renca

La exministra Tohá confirmó que se sumará a la carrera presidencial y participará, por primera vez, en una actividad pública fuera del gobierno.

Empezó la carrera presidencial en el oficialismo. La renuncia de Carolina Tohá al Ministerio del Interior marcó un primer hito, seguido por la confirmación de su candidatura tras la ceremonia del cambio de gabinete. Tohá señaló que esta vez hablaría como “ciudadana” y no como autoridad.

“Me voy porque creo que me toca hacerlo, es lo que me corresponde a mí, le corresponde a mi generación también, y siento el deseo y la energía de entregar todo lo que tengo a nuestro país en esta etapa, con una responsabilidad aún mayor de la que he tenido en este tiempo. He estado en muchas luchas políticas en mi vida. Cuando he considerado que son importantes para el país, nunca me he restado. Y ha llegado el momento de emprender otra lucha política, que es postular a la presidencia de la República“, expresó.

La militante del Partido por la Democracia (PPD) realizará su primera aparición fuera del gabinete en la comuna de Renca, liderada por el alcalde Claudio Castro, donde participará en una actividad enmarcada en el Día Internacional de la Mujer.

En concreto, la exministra será parte del evento “Renca, tierra de lideresas: juntas transformamos Renca”. A las 18:45 horas participará en un conversatorio junto a Carla Ljubetic, directora ejecutiva de Niñas Valientes, y Grace Soto, cuidadora y activista de Renca.

El evento cerrará con la presentación de la cantante Flor de Rap y la entrada será liberada.