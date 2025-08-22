La Piojera se despide de Santiago: Negociaciones con MUT y planes de apertura de un nuevo local en 2026

El administrador de La Piojera, Mauricio Gajardo, indicó que planean cerrar el local en Santiago la próxima semana, tras más de 100 años de presencia en la comuna. Actualmente, se encuentran en conversaciones con el MUT y se están preparando para la apertura de un nuevo local.

El traslado de La Piojera avanza: dejaría el centro de Santiago para asentarse en el sector oriente.

Según publicó The Clinic, el reconocido local lleva meses en conversaciones con el Mercado Urbano Tobalaba (MUT) para abrir allí una segunda sucursal.

Mauricio Gajardo, administrador de La Piojera, comentó al citado medio que su foco ha estado en cerrar la participación del bar en las Fiestas Patrias que se realizarán en el centro comercial, entre el 12 y el 21 de septiembre. Además, confirmó su presencia en el Parque Bicentenario los días 6 y 7 de septiembre.

Respecto al futuro del tradicional recinto, detalló que planean cerrar su local en la comuna de Santiago la próxima semana.

“Estamos negociando y nos vamos netamente por el público. A pesar de que el alcalde ha hecho de todo por la seguridad, la gente todavía tiene una mala percepción del sector. Por eso no vienen, entonces todo el público y los operadores turísticos van más hacia arriba; ahora todos los brasileños van para el MUT”, explicó.

En cuanto a la nueva sucursal, se prevé que esté disponible el próximo año, considerando las exigencias que implica una inauguración.

Adiós al centro de Santiago

La historia de La Piojera se remonta a 1922, cuando el entonces presidente Arturo Alessandri Palma fue invitado a un bar frecuentado por destacadas autoridades. Al llegar, exclamó: “¿Y a esta piojera me han traído?” Desde entonces, quedó bautizado con ese nombre.

Sus bebestibles también tienen historia. Inspirados en el terremoto de 1985, surgió el popular “terremoto”, preparado con vino pipeño blanco, helado de piña y un toque de fernet, granadina o licor amargo. La jarra grande recibe el nombre de “cataclismo” y el vaso pequeño, “réplica”.

Los tiempos han cambiado y el contexto de la ciudad ya no es el mismo que en 1916, cuando don Carlos Benedetti inició el negocio.

En febrero de 2025, Gajardo comentó en CNN Chile: “Nuestra competencia, El Hoyo, se fue; el Bar Nacional se fue. Entonces, nosotros también estamos desde el año pasado madurando ese tema”.

El administrador enfatizó que estas decisiones son necesarias para evitar que “muera el negocio” y reconoció: “Me duele, son 110 años de historia”.