“La Piojera”: ¿Por qué el histórico local planea mudarse de Santiago?

Al lugar han ido presidentes y es famoso por su "terremoto" y "réplica". Sin embargo, en el último tiempo, su afluencia en el centro de Santiago ha disminuido, y sus propietarios están evaluando la posibilidad de abandonar el casco histórico.

Fue en 1922 cuando Arturo Alessandri Palma, presidente de esa época, fue invitado a un bar frecuentado por destacadas autoridades. Según la historia, cuando llegó el jefe de Estado, exclamó: “¿Y a esta piojera me han traído” Tras esa instancia quedó bautizado con el nombre “La Piojera”.

Otro dato histórico son sus bebestibles, inspirados en el movimiento telúrico de 1985. Uno de los más famosos es el “terremoto”, que se prepara con vino pipeño blanco, helado de piña y un toque de fernet, granadina o licor amargo. La jarra grande se llama “cataclismo” y el vaso pequeño, “réplica”.

Los tiempos han cambiado, y el contexto de la ciudad no es el mismo que en 1916, cuando don Carlos Benedetti comenzó con el negocio. Hoy, la tercera generación que lo administra está haciendo una serie de evaluaciones debido a la crisis de seguridad que se acentúa en el centro de Santiago.

El rumbo de “La piojera”

Mauricio Gajardo, representante legal, comentó que la posibilidad de mudarse de la comuna de Santiago se está evaluando desde hace tiempo, ya que el sector ha perdido su popularidad.

“A las 8 o 9 de la noche ya no hay gente, mi negocio antes cerraba a la 1 o 2 de la mañana, había que echar a la gente, pero ahora, a las 7-7:30 de la tarde, ya estoy cerrando; no hay público”, detalló en The Clinic.

En esa misma línea, el administrador del recinto destacó que “ya no hay afluencia de turistas, hay mucha crítica en las redes sociales porque nos vamos, pero al turista lo mandan todos para arriba, a Las Condes o Providencia. Entonces, ¿qué tiene que hacer el negocio? Moverse donde está la gente, ¿y dónde se está moviendo la gente? En Las Condes y Providencia”.

Finalmente, sostuvo que, a la fecha, han experimentado pérdidas de más del 60%. Si antes vendían el 100%, ahora venden solo el 40%.

“El negocio solamente se da vuelta, ganancias no hay, pero todos los negocios trabajamos por resultados, y no se están dando resultados”, concluyó.