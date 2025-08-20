País la pintana

Entregan 1.200 casas del proyecto habitacional La Platina en La Pintana: Así son las viviendas

Por Valentina Sánchez Cárdenas

20.08.2025 / 08:57

{alt}

El proyecto contempla un total de 4.500 viviendas. Ayer se entregaron las llaves de 1.203, que corresponden a la primera etapa.

Este martes el presidente Gabriel Boric encabezó la entrega de la primera etapa del proyecto habitacional Eco Barrio La Platina en La Pintana.

Este proyecto contempla 4.500 viviendas. De ese total, ya están terminadas 1.203, que corresponden a la primera etapa y que fueron entregadas ayer a las familias.

La Pintana: ¿Cómo será el conjunto habitacional?

Las casas están agrupadas en torno a microbarrios autónomos. Cada uno tiene un espacio central comunitario, una plaza, sede social, explanada, punto limpio, huertos medicinales y espacios de permanencia.

También se dispuso un boulevard central que está conectado al circuito de ciclovía y de comercio ferial.

Estos microbarrios, además, están conectados con su entorno mediante áreas verdes, lo que “permite que los habitantes interactúen fácilmente con los otros microbarrios y el resto de la comuna”.

Presidente Gabriel Boric junto al Ministro de Vivienda Carlos Montes, participan de la ceremonia de entrega de llaves a nuevos vecinos del Eco Barrio La Platina en La Pintana/Agencia Uno

Presidente Gabriel Boric participa de la ceremonia de entrega de llaves a nuevos vecinos del Eco Barrio La Platina en La Pintana/Agencia Uno

Habrá terrenos dispuestos en esquinas estratégicas, con el objetivo de instalar comercios o equipamientos para el barrio en el futuro.

Junto con ello, el barrio tendrá el Parque La Platina de 42 hectáreas, un jardín infantil Junji, laboratorio para exámenes, farmacia, hospital, un Cosam, un Cesfam, Hospital de Día de Salud Mental, entre otras características, detallaron desde el Gobierno.

Los departamentos están divididos en edificios de tres pisos de hormigón armado, resistente a sismos, y las viviendas constan de 63 metros cuadrados de superficie construida. Tendrán espacios que permitirán su ampliación.

Cada departamento tiene una bodega, y según su orientación, tiene celosías fijas, móviles o no contarán con ellas, para aprovechar la luz y la energía social.

Adicionalmente, las casas tienen envolvente término y termopanel.

DESTACAMOS

País Voces que Impactan, el podcast de los liderazgos sociales: CNN Chile y Fundación Colunga estrenan nuevo espacio con ciclo de entrevistas

LO ÚLTIMO

País Entregan 1.200 casas del proyecto habitacional La Platina en La Pintana: Así son las viviendas
Condenan a exmiembros del Ejército por aplicación de tormentos y homicidio de técnico automotriz en 1973
Familiares en Colombia defienden al sicario del “Rey de Meiggs”: “Ante mí es una persona excelente”
Por qué los residentes europeos se están rebelando contra los turistas
Colo Colo aclara la situación de Arturo Vidal y su renovación contractual: ¿Se queda o se va?
Israel aprueba polémico plan de construcción de asentamientos junto a Jerusalén: “Consolida el control del pueblo judío...”