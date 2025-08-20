Entregan 1.200 casas del proyecto habitacional La Platina en La Pintana: Así son las viviendas

El proyecto contempla un total de 4.500 viviendas. Ayer se entregaron las llaves de 1.203, que corresponden a la primera etapa.

Este martes el presidente Gabriel Boric encabezó la entrega de la primera etapa del proyecto habitacional Eco Barrio La Platina en La Pintana.

Este proyecto contempla 4.500 viviendas. De ese total, ya están terminadas 1.203, que corresponden a la primera etapa y que fueron entregadas ayer a las familias.

La Pintana: ¿Cómo será el conjunto habitacional?

Las casas están agrupadas en torno a microbarrios autónomos. Cada uno tiene un espacio central comunitario, una plaza, sede social, explanada, punto limpio, huertos medicinales y espacios de permanencia.

También se dispuso un boulevard central que está conectado al circuito de ciclovía y de comercio ferial.

Estos microbarrios, además, están conectados con su entorno mediante áreas verdes, lo que “permite que los habitantes interactúen fácilmente con los otros microbarrios y el resto de la comuna”.

Habrá terrenos dispuestos en esquinas estratégicas, con el objetivo de instalar comercios o equipamientos para el barrio en el futuro.

Junto con ello, el barrio tendrá el Parque La Platina de 42 hectáreas, un jardín infantil Junji, laboratorio para exámenes, farmacia, hospital, un Cosam, un Cesfam, Hospital de Día de Salud Mental, entre otras características, detallaron desde el Gobierno.

Los departamentos están divididos en edificios de tres pisos de hormigón armado, resistente a sismos, y las viviendas constan de 63 metros cuadrados de superficie construida. Tendrán espacios que permitirán su ampliación.

Cada departamento tiene una bodega, y según su orientación, tiene celosías fijas, móviles o no contarán con ellas, para aprovechar la luz y la energía social.

Adicionalmente, las casas tienen envolvente término y termopanel.