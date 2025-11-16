La pareja fiscalizadora que se afianza en el Congreso: Daniela Cicardini y Daniel Manouchehri ganan sus respectivas elecciones

De hecho, fue la última semana, en el contexto de la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa, que la relación de ambos se hizo más pública tras los dichos de Manouchehri en contra de los senadores Yasna Provoste y Fidel Espinoza.

Daniela Cicardini y Daniel Manouchehri, ambos militantes del Partido Socialista, se han hecho conocidos durante las últimas semanas debido al rol fiscalizador que, hasta hoy, ambos diputados han llevado a cabo.

De hecho, fue la última semana, en el contexto de la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa, que la relación de ambos se hizo más pública tras los dichos de Manouchehri en contra de los senadores Yasna Provoste y Fidel Espinoza.

Bueno, ambos fueron a los comicios de este domingo buscando mantenerse en el Congreso: Cicardini buscaba dar el salto al Senado por Atacama y su pareja, mantenerse otro periodo en la Cámara Baja.

Y ambos lograron vencer en sus respectivos distritos. La exdiputada le ganó a la actual senadora Yasna Provoste, duplicando su votación. En tanto, Manouchehri hizo lo mismo en Coquimbo, donde estaba obteniendo la primera mayoría de su distrito con 93 mil votos.