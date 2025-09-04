La millonaria venta de Mall Sport: Capital Advisors adquirió el centro comercial por más de $32 mil millones

A fines de agosto se selló la adquisición del centro comercial por parte del multifamily office Capital Advisors.

Mall Sport tendrá nuevo dueño. El centro comercial ubicado en Las Condes fue vendido por parte de su propietario, Jorge Gálmez, al multifamily office Capital Advisors.

Según la información entregada por La Tercera, el comprador firmó un contrato de promesa de compraventa el pasado 29 de agosto.

Este detalló la adquisición del 100% de las acciones de Inmobiliaria, Administradora y Comercial Mall Sport S.A., dueña del centro comercial de 17 mil metros cuadrados.

¿Por cuánto se selló la venta? Se estipuló que la familia Gálmez recibirá un total de 820.797 UF. Esto equivale al cambio actual a unos $32 mil millones y se espera que la venta se concrete a finales de septiembre.

El centro comercial se valorizó en 1,5 millones de UF, lo que equivale a aproximadamente US$61 millones.

Sin embargo, al monto acordado de la venta hay que hacerle algunos descuentos a raíz de la deuda asociada a Mall Sport.

Dicha morosidad llega a 686.290 UF, lo que equivale a casi US$28 millones.