La millonaria estafa que detectó Apple en Chile: Distribuidor enviaba un Macbook Pro al precio de un cargador

Una millonaria estafa relacionada con productos Apple en Chile quedó al descubierto recientemente, la que fue denunciada ante la justicia.

Según la información dada a conocer por Diario Financiero, se detectó una “desviación” en el envío de productos en Quintec, empresa distribuidora de productos Apple y tiendas MacOnline en suelo nacional.

La querella apunta a una administración desleal de un trabajador de un cargo logístico y que desempeñaba funciones en el centro de distribución, en la comuna de Pudahuel.

La denuncia apunta a que el sujeto gestionaba envíos de productos de alto valor, pero los rotulaba como artículos económicos.

Es así que se dio a conocer el caso del envío de un MacBook Pro, valorado en $2.5 millones, por el que se pagó un valor equivalente a un cargador de $6.990.

Situación similar ocurrió con varios teléfonos iPhone 16 Pro, que fueron despachados tras ser rotulados como productos mucho más baratos.

El grupo ITEM, dueño de la empresa Quintec, señaló en la acción judicial que “el querellado, actuando fuera de sus competencias y excediendo sus funciones, desempeñando de manera desleal y haciendo uso abusivo de las facultades de administración, teniendo la obligación de salvaguardarlo, defraudó a ITEM”.