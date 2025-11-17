¿La “maldición” de Parisi? Sólo uno de los seis diputados que renunciaron al PDG salió reelecto

Este 2025, los mismos seis parlamentarios que alguna vez militaron en el PDG buscaron su reelección, pero como si fuera una maldición, sólo uno logró mantener su escaño en el Congreso y fue por arrastre.

En 2021, el Partido de la Gente celebró elegir a 6 parlamentarios al Congreso. El partido, que nació de la mano de Franco Parisi, logró sorprender y llegar por primera vez al Parlamento.

Con el paso de los años, y producto a diversas polémicas y diferencias políticas, el PDG fue perdiendo a todos sus legisladores, para quedar casi sin representación parlamentaria.

Este 2025, los mismos seis parlamentarios que alguna vez militaron en el PDG buscaron su reelección, pero como si fuera una maldición, sólo uno logró mantener su escaño en el Congreso y fue por arrastre.

La “maldición” Parisi

En Antofagasta, Yovana Ahumada fue por el Partido Social Cristiano y perdió, con casi 3 mil votos menos que la vez que fue electa. Para colmo, el PDG logró mantener el cupo, pero esta vez de la mano de Fabián Ossandón.

En Coquimbo ocurrió lo mismo: Victor Pino en 2021 fue electo por el PDG. Este 2025 fue por Demócratas y quedó sexto en su lista, lejos de estar dentro de los 4 cupos que su sector se quedó. Como en el caso anterior, el PDG mantuvo el cupo gracias a Eileen Urqueta.

Como si fuera chiste, en Valparaíso la historia se repitió: En 2021 Gaspar Rivas llegó a la Cámara Baja de la mano del PDG, en 2025 fue como independiente en cupo DC y perdió 5 mil votos, quedando fuera del Congreso. El PDG también logró mantener el cupo gracias a la alta votación obtenida por Javier Olivares.

Yéndonos a la Región Metropolitana, la situación es similar. En. 2021 Rubén Oyarzo logró quedarse con un cupo en el Parlamento y este 2025, fuera del PDG, buscó recuperarlo pero de la mano del Partido Radical. Resumen: Perdió. Y el PDG mantuvo el cupo gracias a Cristián Contreras.

El único que logró salvarse de la “maldición” Parisi fue Roberto Arroyo en el Biobío, quien pasó de 9 mil votos a 7 mil, pero gracias a que su compañera de lista y de partido francesa Muñoz tuvo un desempeño despampanante, Arroyo fue elegido por “arrastre”. En el distrito 20, mantuvo el cupo gracias a Patricio Briones.

Y en el distrito 21, de la misma región, la “maldición” cobró a su última víctima: Karen Medina, electa por el PDG en 2021, ahora fue por la DC y quedó fuera del Congreso. Mientras que el PDG mantuvo su representación en la zona de la mano de Lilian Betancurt.