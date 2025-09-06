La compleja venta de la “Casa de los espíritus” que inspiró novela de Isabel Allende: Piden casi $1.500 millones

Actualmente, el edificio está siendo ocupado como oficinas, pero lleva varios años intentando ser vendida.

Emplazada cerca de la intersección entre Avenida Salvador y Fresia -en plena Providencia– se ubica la Casona Echeverría, más conocida como la “Casa de los espíritus“.

Dicho edificio inclusó fue inspiración para la autora nacional, Isabel Allende, quien publicó la novela “La casa de los espíritus” en 1982 inspirada en la casona.

Dicha propiedad ha albergado durante varias décadas distintas historias paranormales, a raíz del crimen que se produjo en su interior hace casi 100 años.

Según lo informado por LUN, a pesar que la casa está siendo arrendada como edificio de oficinas, la casa lleva varios años intentando ser vendida.

La venta está a cargo de la empresa de corretaje Alejandro Jaime V. & Asociados, y se ofrece por 27 mil UF. Esto equivale a unos $.1459 millones.

La casona -de tres pisos, 14 dormitorios y 6 baños– tiene una superficie útil de 726 metros cuadrados construidos en un terreno de 1-230 metros cuadrados.

En conversación con el citado medio, el historiador Cristóbal García-Huidobro, académico de la Universidad de Santiago, señala que la casa se construyó en 1910 para la familia Larraín Echeverría.

Posteriormente, en 1934, Rebeca Larraín -la dueña de la casa- fue asesinada por su esposo, Roberto Barceló dentro del inmueble. Barceló fue fusilado