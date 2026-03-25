País estado en quiebra

“La ignorancia es atrevida”: Exministro de Hacienda de Piñera critica concepto “Estado en quiebra”

Por CNN Chile

25.03.2026 / 15:20

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Desde la actual oposición criticaron la utilización de dicha terminología, pero también hubo reparos desde la derecha. 

La polémica generada por la utilización del concepto “Estado en quiebra” por parte del gobierno de José Antonio Kast sigue escalando.

Fue el actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz quien se desmarcó del concepto, difundido ampliamente por el gobierno a través de gráficas de redes sociales. A ello se sumó que la Contraloría ofició a la Segegob para dar explicaciones por la publicación.

Desde la actual oposición criticaron la utilización de dicha terminología, pero también hubo reparos desde la derecha.

Uno de ellos fue el exministro de Hacienda del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Ignacio Briones.

“”Quiebra”: Aunque un país no quiebra como una empresa, por último podría usarse el concepto si cae en cesación de pagos de su deuda (default). En Chile, eso no ha pasado desde 1931″, planteó.

Y agregó: “Bajisimo riesgo país indica que el mercado tampoco lo cree probable. La ignorancia es atrevida”.

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