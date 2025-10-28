La historia de la carabinera chilena que lidera la selección policial en la ONU: “La exigencia es harta”

La coronel sostuvo que “la responsabilidad es tremenda porque uno no solamente representa a la División Policial de la ONU, sino que también está representando a nuestro país y a Carabineros".

Desde la sede central de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, la coronel de Carabineros de Chile, Carolina González, cumple una de las funciones más estratégicas del organismo: seleccionar y reclutar a policías y militares que integrarán las misiones de paz y observadores de la ONU alrededor del mundo.

La división de Policías de Naciones Unidas (UN Police Division), que opera dentro de la Secretaría General, tiene la misión de reclutar al personal internacional que se desempeñará como funcionario de mantenimiento de la paz u observador, en las distintas misiones políticas y de paz que el organismo mantiene desplegadas en todo el mundo.

Además de liderar el proceso de selección, la coronel González participa en la evaluación y capacitación de policías de distintos países miembros que postulan a cargos profesionales dentro de las comisiones o en el staff permanente de la institución internacional.

A lo largo de su trayectoria internacional, ha evaluado a más de 800 postulantes en distintos países. Las pruebas, que incluyen dominio de idioma, conducción táctica y tiro policial, se han desarrollado en Rusia, Nepal, Malawi y Ghana, y son un requisito para incorporarse a las misiones de paz.

En Chile, la coronel González desarrolló una amplia trayectoria en unidades operativas de Carabineros, con experiencia en Control del Orden Público, Radiopatrullas y Tránsito. Su desempeño la llevó a recibir una condecoración del Cuartel General de las Naciones Unidas, otorgada por su labor en la Secretaría General.

La coronel sostuvo que “el desafío para uno es que se da cuenta de que los niveles mundiales de las instituciones policiales son bastante altos; por lo que el estándar también lo es. La exigencia es harta (…). La responsabilidad es tremenda porque uno no solo representa a la División Policial de la ONU, sino que también está representando a nuestro país y Carabineros”.

Finalmente, la Gonzálesz destacó la importancia de la presencia chilena en los altos niveles de la ONU. “Creo que es muy importante para el país tener una policía chilena en las esferas de los niveles estratégicos de Naciones Unidas, porque eso nos demuestra el profesionalismo y prestigio que tiene nuestra institución”, concluyó.