La Florida lanza collares con geolocalización para perros y gatos: 5 mil serán distribuidos gratis

La Municipalidad de La Florida lanzó el proyecto CO.RA.GE, cuyo objetivo es identificar a las mascotas de la comuna en caso de extravío mediante dispositivos de geolocalización.

En el marco del lanzamiento del proyecto CO.RA.GE, la Municipalidad de La Florida entregó las primeras 200 unidades de un innovador collar inteligente que permite identificar a perros y gatos en caso de extravío, facilitando su retorno a sus tutores mediante un sistema de escaneo rápido por código QR o intercambio de datos a través de tecnología NFC.

¿Cómo funciona el collar CO.RA.GE?

El director de la Corporación de Fomento de la Municipalidad de La Florida, Daniel Medina, explicó que este desarrollo es impulsado desde el Departamento de Innovación en conjunto con programadores de software, con el objetivo de democratizar el acceso a tecnologías NFC y QR para promover la tenencia responsable de mascotas.

“El dispositivo se coloca en el cuello de la mascota, ya sea perro o gato. Al escanear el código QR, el sistema envía un mensaje vía WhatsApp al dueño, entregando información sobre la ubicación de la mascota y su ficha de identificación. Esto permite coordinar el retorno de forma rápida en caso de extravío”, detalló Medina.

La ficha incluye el nombre del animal, datos médicos relevantes (como vacunas o alergias) y el contacto directo del responsable. Al mismo tiempo, el tutor recibe una notificación automática en tiempo real con la ubicación exacta donde fue escaneado el código, lo que agiliza el reencuentro.

Durante este año, la municipalidad proyecta entregar 5.000 collares NFC de manera gratuita.

Por su parte, el alcalde Daniel Reyes adelantó que en agosto se realizarán nuevas actividades en la comuna, incluyendo una ExpoMascotas.