La Florida compra más de 200 mil tickets de gas y activa fondo de emergencia para mitigar alza histórica de combustibles

Ante el incremento proyectado de hasta $391 en bencinas y $580 en diésel, el municipio adelantó la adquisición de los cilindros para apoyar al 90% más vulnerable de la comuna.

La Municipalidad de La Florida anunció un paquete de medidas para enfrentar el alza histórica de los combustibles que comenzará a regir desde el 26 de marzo.

Ante el escenario de crisis internacional del petróleo y estrechez fiscal, el municipio adelantó la compra de más de 200.000 tickets de gas de 15 kilos, destinados al 90% más vulnerable de la comuna, con dos beneficios por familia.

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Un respaldo concreto para la clase media

El alcalde Daniel Reyes explicó que el alza de los combustibles impacta directamente el costo de vida: “Cuando sube la bencina, sube el transporte, suben los alimentos y se encarece el día a día”.

La iniciativa busca apoyar especialmente a la clase media floridana, que enfrentará un invierno complejo. Paralelamente, el municipio activó un fondo de emergencia comunal previamente planificado, que permitirá mantener sin suspensiones los servicios clave en salud, seguridad y ayudas sociales.

La decisión se suma al plan de acción de la comuna para resguardar tanto a los vecinos como la continuidad de la atención municipal, ante la proyección de incrementos que podrían llegar a $391 en bencinas y $580 en diésel.

“Nuestro compromiso es acompañar a los vecinos y tomar medidas reales”, afirmó Reyes. El anuncio se difundió a través de las redes sociales del alcalde.