La Florida compra más de 200 mil tickets de gas y activa fondo de emergencia para mitigar alza histórica de combustibles
Por CNN Chile
27.03.2026 / 12:54
Ante el incremento proyectado de hasta $391 en bencinas y $580 en diésel, el municipio adelantó la adquisición de los cilindros para apoyar al 90% más vulnerable de la comuna.
La Municipalidad de La Florida anunció un paquete de medidas para enfrentar el alza histórica de los combustibles que comenzará a regir desde el 26 de marzo.
Ante el escenario de crisis internacional del petróleo y estrechez fiscal, el municipio adelantó la compra de más de 200.000 tickets de gas de 15 kilos, destinados al 90% más vulnerable de la comuna, con dos beneficios por familia.
Un respaldo concreto para la clase media
El alcalde Daniel Reyes explicó que el alza de los combustibles impacta directamente el costo de vida: “Cuando sube la bencina, sube el transporte, suben los alimentos y se encarece el día a día”.
La iniciativa busca apoyar especialmente a la clase media floridana, que enfrentará un invierno complejo. Paralelamente, el municipio activó un fondo de emergencia comunal previamente planificado, que permitirá mantener sin suspensiones los servicios clave en salud, seguridad y ayudas sociales.
La decisión se suma al plan de acción de la comuna para resguardar tanto a los vecinos como la continuidad de la atención municipal, ante la proyección de incrementos que podrían llegar a $391 en bencinas y $580 en diésel.
“Nuestro compromiso es acompañar a los vecinos y tomar medidas reales”, afirmó Reyes. El anuncio se difundió a través de las redes sociales del alcalde.