“La estrategia de agotar el diálogo para resolver un conflicto tan irracional como este, falló”: Rector de la Universidad Austral por agresión a ministra Lincolao

Egon Montecinos confirmó la presentación de una denuncia y admitió que la estrategia basada en el diálogo no logró evitar la agresión contra la ministra de Ciencia en el campus universitario.

La Universidad Austral inició acciones formales para esclarecer los hechos de violencia ocurridos durante una actividad en la que participó la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, luego de que el rector Egon Montecinos confirmara en Radio Duna, que ya se ingresó una denuncia por lo sucedido.

“Los hechos de violencia que vinieron a empañar a nuestra universidad nos tiene muy dolidos, pero muy activos en poder esclarecer esto rápidamente y poder aplicar, a lo menos, nuestra normativa interna sobre esta materia”, afirmó la autoridad universitaria, subrayando la gravedad del episodio.

El rector explicó que, al momento de la agresión en el Aula Magna, no se encontraba en el interior del recinto. Según detalló, estaba fuera del lugar intentando gestionar la situación con los estudiantes involucrados.

“Yo no estaba adentro, estaba pidiendo explicaciones a los estudiantes porque no estaba cumpliendo el compromiso de dejar salir a la ministra”, indicó, agregando que su intención era que la autoridad “saliera en paz y dialogando”.

En relación con las condiciones de seguridad previas al evento, Montecinos cuestionó la ausencia de coordinación con organismos externos. “En materia de seguridad no recibí ninguna llamada ni de Carabineros, ni de la PDI, ni de la delegación presidencial respecto de disponer de dispositivos de seguridad para la ministra de Ciencia”, sostuvo.

Junto con ello, el rector reconoció errores en la forma en que se enfrentó el conflicto. “A la luz de los hechos la estrategia de agotar el diálogo para resolver un conflicto tan irracional como este, falló”, señaló.

Respecto de las eventuales responsabilidades, Montecinos aseguró que la institución aplicará sus mecanismos disciplinarios si se comprueba la participación de estudiantes. “Expusimos de todas las medidas de seguridad que la universidad puede tener, esto es una universidad, no es un regimiento”, puntualizó.

Finalmente, reiteró que cualquier sanción se adoptará respetando los procedimientos establecidos. “Vamos a aplicar el reglamento que tiene tres tipos de sanciones. Eso al igual que la fiscalía se tiene que hacer con un debido proceso”, concluyó.