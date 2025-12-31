La emotiva despedida de Metro a funcionaria que jubila tras 45 años de servicio: “Deja huellas imborrables”

En un video publicado por Metro en redes sociales, se aprecia la emoción de Verónica Conejeros al ser sorprendida con globos y un ramo de flores.

Este miércoles, Metro de Santiago compartió la emotiva despedida de una de sus funcionarias, quien jubiló tras 45 años trabajando en el tren subterráneo.

Se trata de Verónica Conejeros, jefa de estación, a quien sorprendieron con globos, un ramo de flores y abrazos, según se aprecia en un video publicado en redes sociales.

“Después de 45 años, Verónica Conejeros cierra su turno definitivo, dejando huellas imborrables en andenes, pasillos y en miles de historias compartidas”, señalaron desde Metro en la publicación.

El post rápidamente se llenó de buenos deseos y mensajes para Verónica. “Gracias por dar lo mejor de usted para nosotros”, “No hay nada más lindo que dejar huellas en las personas” y “no la conozco, pero igual me emocioné“, fueron solo algunos de los comentarios.

Desde la compañía extendieron el saludo “lleno de cariño y gratitud” a todas y todos los trabajadores que este año que se va “iniciaron una nueva etapa tras su jubilación”. “Gracias por entregar tantos años de su vida a mover la ciudad y acompañar a millones de personas“.