La denuncia del hijo de conserje agredido por Martín de los Santos: “Alguien está sacando fotos a la casa de mis padres”

Héctor Oyarzún aseguró que dejará una constancia policial dado que habrían imágenes de la numeración de la casa ubicada en Conchalí.

El hijo de Guillermo Oyarzún -conserje de 70 años que fue agredido por Martín de los Santos– reveló una complicada situación que está enfrentando su familia.

Todo esto en medio de la detención del imputado, la que se concretó durante las últimas horas en Brasil, país en el que se encontraba prófugo de la justicia.

Héctor Oyarzún relató, en conversación con Chilevisión, que cercanos al imputado tendrían en su poder imágenes con la numeración de la casa de sus padres en la comuna de Conchalí.

El hijo de la víctima sostuvo que “eso es lo que me tiene complicado. Por eso voy a dejar constancia en Carabineros y en la Policía de Investigaciones, para que haya un aviso de que alguien está sacando fotos a la casa de mis padres“.

Además, abordó un insulto que recibió en su cuenta de Instagram desde la cuenta personal de Martín de los Santos. En el mensaje solo se indicaba “Perkin ctm” (sic).

Oyarzún aseguró que “ese mensaje me lo mandó, yo lo vi al día siguiente en la tarde. Revisando redes sociales me fijé en el Instagram el mensaje que tenía, pero no lo pesqué. No me dan ganas de contestarle cosas a él, así que fue solamente un mensaje y lo dejé ahí. Se lo compartí a la abogada“.