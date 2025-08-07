“La democracia no se intimida”: PS respalda a alcalde White tras denunciar amenazas de muerte

A través de redes sociales, el partido valoró las acciones impulsadas por el jefe comunal en la lucha contra el crimen organizado y el comercio ilegal.

El Partido Socialista (PS) respaldó este jueves las acciones legales anunciadas por el alcalde de San Bernardo y militante del conglomerado, Christopher White.

Esto luego de que el jefe comunal denunciara amenazas de muerte en su contra y de su familia tras una serie de operativos policiales realizados en la comuna contra el comercio ilegal y el crimen organizado.

Además, el partido condenó este tipo de acciones, calificándolas como “inaceptables” y asegurando que “la democracia no se intimida”.

La amenaza de muerte

El mensaje intimidatorio, que se encontraba en una hoja de cuaderno, fue dejado de forma anónima en el frontis del edificio municipal.

“Alcalde, te vamos a matar a ti y a tu familia”, decía el papel hallado en el ingreso de la municipalidad, según relató White en un video publicado en su cuenta de Instagram.

La amenaza, aseguró, es una represalia por las acciones que ha encabezado en los últimos días contra mafias que operan en la comuna.

¿Qué dijo el PS?

A través de un comunicado publicado en redes sociales, el partido aseguró que las “amenazas, que buscan amedrentar y frenar la acción de una autoridad democrática, son inaceptables en cualquier sociedad que se precie de vivir en paz y con justicia“.

“La lucha por recuperar los espacios públicos, proteger a las comunidades y garantizar la seguridad de los vecinos no puede estar sujeta al chantaje del miedo ni al avance impune del delito”, añadió la misiva.

Finalmente, el conglomerado manifestó que “Christopher White no está solo. Desde el Partido Socialista de Chile respaldamos su firme lucha contra el crimen organizado. La democracia no se intimida”.