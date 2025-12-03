La demanda por estafa que presentó Sura contra inmobiliaria: Acusa contrato simulado y fraude de seguros

La querella fue presentada ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y apunta a un millonario fraude con pólizas de seguro de caución en el marco de un proyecto inmobiliario en Vitacura.

Una querella por los delitos de estafa, fraude de seguros, contrato simulado y lavado de activos presentó Seguros Generales Suramericana -integrante del Grupo Sura– en el marco de un proyecto inmobiliario en Vitacura.

Según la información de Diario Financiero, la firma presentó la acción judicial ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago a raíz de la inversión realizada en calle Las Hualtatas, en un proyecto denominado como “Reserva Oriente“.

En la querella, Sura apunta a que los grupos Sencorp y Muni -junto a Metlife- tienen acciones en la sociedad Nuevos Desarrollos II SpA (ND-II). Ésta, hace cuatro años comenzó con las gestiones del Proyecto Reserva Oriente.

Para la edificación del condominio planeado, se contrató -en febrero de 2021- a Casur, otra empresa relacionada al grupo Sencorp.

En la querella, indican que “Sura emitió cuatro pólizas de seguro de caución por el importe total de 415.965,01 UF, y por las cuales terminó desembolsando fraudulenta e indebidamente más de 395.000 UF, esto es, el equivalente en pesos por más de $ 15.400 millones y realizándose además graves y alevosos actos tendientes a distraer bienes en los que podrían hacerse valer las responsabilidades civiles emanadas del delito”.

“Según ha podido saber, una serie de directivos y ejecutivos del grupo Sencorp, del Grupo Muni y Metlife se concertaron para ocupar a Casur (relacionada al grupo Sencorp) como una caja para obtener flujos a su favor para fines ajenos al proyecto y cuyo destino desconocemos. Para ello, se imputaron falsos incumplimientos contractuales a Casur y así se procedió a ejecutar las pólizas de construcción y cobrar el seguro“, se añade en la querella.

Del mismo modo, aseguraron que “en definitiva, los ejecutivos del grupo Sencorp (y del grupo Muni) decidieron paralizar las obras por razones ajenas a los supuestos incumplimientos de la constructora de Sencorp (Casur), según lo acreditan los amables correos electrónicos antes citados, para luego, éstos mismos ejecutivos (en su mayoría de Sencorp pero con intervención de grupo Muni y Metlife) sostener frente a las aseguradoras algo totalmente distinto: que Casur (la constructora de Sencorp) habría sido una constructora totalmente incompetente que habría incumplido gravemente sus obligaciones, para así hacerse de dineros provenientes de las pólizas de seguro”.

“Casualmente Casur fue sometida a un proceso de liquidación forzosa que derivó en que las aseguradoras jamás pudieran ser reembolsadas por Casur, empresa respecto de la cual los involucrados siquiera intentaron salvar –pues estimamos era parte de su plan– a diferencia de un sinnúmero de otras empresas en que los involucrados han solicitado reorganizaciones concursales para evitar la liquidación”, se agregó.

Por lo anterior, apuntan a que “la conducta desplegada por los involucrados generó un error en los ejecutivos de Sura, al inducirla a creer que los antecedentes presentados al momento de la contratación y del posterior cobro de las pólizas reflejaban la realidad del proyecto y su cobertura”.