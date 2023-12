En el marco de las indagatorias por el Caso Convenios, se dieron a conocer dos audios que intercambiaron la concejala de Revolución Democrática por Antofagasta, Paz Fiuca, con el presidente de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade.

Las conversaciones, a las que tuvo acceso La Tercera, datan del 26 de septiembre de 2022, cuando Fiuca recibió un mensaje de audio de WhatsApp de parte de Andrade, también militante de Revolución Democrática y entonces pareja de la diputada Catalina Pérez.

En la interacción, ambos militantes hablan sobre presuntas presiones que estaría recibiendo la organización por parte de las instituciones encargadas de evaluar los convenios.

Los mensajes entre el otrora presidente de Democracia Viva y la concejala se dieron mientras esta se desempeñaba como jefa de gabinete del seremi de Vivienda, Carlos Contreras.

“Serviu nos está apretando para que cerremos el trato”

Según la conversación, a la que tuvo acceso La Tercera, el entonces presidente de la ONG sostuvo una conversación con Carlos Contreras previamente, por lo que le expresó su preocupación a la otrora jefa de gabinete.

“Oye, Paz, te escribía porque mira estamos un poco preocupados nosotros desde la fundación, igual lo conversé con Carlos el otro día en el carrete acá en Santiago; estamos preocupados porque como Serviu nos dijo como que toda la wea (sic) era para infraestructura principalmente cachái, y no era mucho lo que habíamos conversado antes. Carlos me dijo un poco que él cree que en el Serviu como que nos quiere espantar el Convenio para que no lo hagamos, entonces Carlos me dijo que lo conversáramos esta semana, pero a la vez Serviu nos está apretando para que cerremos el trato poh, cachái. Entonces quiero ver bien cómo lo hacemos con este tema, a ver si lo podemos resolver luego, vale?”, escribió Andrade.

Luego de 30 minutos, Fiuca le respondió y le explicó que el convenio era con el Minvu, acordando una conversación posterior para poder hablarlo de mejor manera.

“Sí, yo te llamé el sábado, pero después como que no seguí insistiendo y después en la tarde ya me olvidé honestamente, Dani; pero sí, veámoslo en la tarde, si yo hoy día estoy conversando con todas las fundaciones porque, el acuerdo es con el Seremi, no con el Serviu, cachái, ellos están presionando para la firma, pero nosotros ya les dijimos que habían unas cosas que afinar primero antes de la firma cachái. No sé si te puedo llamar más tarde, como tres y media cuatro”, contestó la concejala.