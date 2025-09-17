La arremetida legal de Autoplanet contra exempleado: Lo acusan de apropiarse de productos no pagados por más de $400 millones

El exfuncionario fue acusado de ocupar un mecanismo para modificar productos en el carro de compras de la tienda online.

Una querella por fraude informático ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago presentó Autoplanet contra un exempleado, a quien acusan de comprar productos sin pagar por más de $400 millones.

SEgún los antecedentes dados a conocer por LUN, la acción legal está dirigida contra un exempleado del área de ecommerce, quien desempeñaba funciones desde 2020.

La querella sostiene que dicho sujeto habría encontrado una brecha de seguridad en la plataforma de ventas online y el retiro de productos en tiendas físicas.

El mecanismo para la obtención de productos sería a través de “formulario abortado“, es decir, de productos que se añadieron al carro de compras pero que finalmente no fueron comprados.

La acción legal apunta al acceso que tenía el acusado. La firma asegura que el hombre cambiaba los códigos de productos de “formulario abortado” y los convertía en productos “pagados“.

Posteriormente, otra persona -probablemente un cómplice- retiraba los productos que habían sido despachados a tiendas físicas.

La querella indica que “la hipótesis es que el trabajador realizó alguna vez un pedido y, dado que no fue descubierto, comenzó a realizar este tipo de procedimiento de forma consistente en el tiempo, para su círculo decercanos y para clientes, que generaron ganancias al obtener tal cantidad de productos sin costo”.