La Araucanía: Dos personas fueron detenidas por negarse a ser vocal de mesa

El seremi de Seguridad Pública de la región, Israel Campusano, señaló que también se aprehendió a personas por tener órdenes de detención vigentes.

Las autoridades informaron que se han registrado 14 detenidos en la Región de La Araucanía.

Dos de ellos corresponden a personas que se negaron a ser vocal de mesa, mientras que el resto fue arrestado por tener órdenes vigentes.

Israel Campusano, seremi de Seguridad Pública de la región, detalló que ha sido una “jornada tranquila” y que no se han registrado incidentes que “pudieran interferir con el proceso eleccionario”.

“No hay cortes de ruta, no hay hechos policiales de relevancia, efectivamente hay un despliegue especial que ha estado funcionando, tenemos alrededor de 14 detenidos“, comunicó, añadiendo que “solamente dos de ellos vinculados directamente a temas eleccionarios”.

La autoridad llamó a la población a votar con tiempo para evitar aglomeraciones y a tener “solidaridad con las personas con movilidad reducida, personas mayores y mujeres embarazadas”.

Asimismo, detalló que la mayoría de los aprehendidos tenían órdenes vigentes.

El delegado también informó que ha habido un reforzamiento de presencia de militares en la zona, para así resguardar el proceso eleccionario.