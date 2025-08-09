La alineación planetaria que podrás ver desde Chile: Tres planetas se verán en el cielo este domingo
Por CNN Chile
09.08.2025 / 14:57
Las mejores condiciones para ver el fenómeno estarán en la zona norte, cerca del Valle del Elqui.
Este domingo 10 de agosto de 2025, entre las 04:00 y las 06:00 horas, en el cielo de Chile se podrá ver una alineación planetaria que reúne a Venus, Júpiter y Saturno.
Los planetas se ubicarán en el horizonte, en dirección este noreste, antes del amanecer de este domingo.
El Gobierno reportó que “3 planetas serán visibles en el cielo. Este 10 de agosto, aproximadamente una hora antes del amanecer, podrás ver a Saturno cerca de la Luna, así como Júpiter y Venus“.
Desde Meteored, además indicaron que las mejores condiciones para ver el fenómeno se concentrarán en la zona norte, particularmente en el Valle del Elqui y la Región de Atacama.
Para disfrutar del espectáculo basta con ubicarse en un punto elevado y oscuro antes del amanecer.