País ciencia

La alineación planetaria que podrás ver desde Chile: Tres planetas se verán en el cielo este domingo

Por CNN Chile

09.08.2025 / 14:57

{alt}

Las mejores condiciones para ver el fenómeno estarán en la zona norte, cerca del Valle del Elqui.

Este domingo 10 de agosto de 2025, entre las 04:00 y las 06:00 horas, en el cielo de Chile se podrá ver una alineación planetaria que reúne a VenusJúpiter Saturno.

Los planetas se ubicarán en el horizonte, en dirección este noreste, antes del amanecer de este domingo.

El Gobierno reportó que “3 planetas serán visibles en el cielo. Este 10 de agosto, aproximadamente una hora antes del amanecer, podrás ver a Saturno cerca de la Luna, así como Júpiter y Venus“.

Desde Meteored, además indicaron que las mejores condiciones para ver el fenómeno se concentrarán en la zona norte, particularmente en el Valle del Elqui y la Región de Atacama.

Para disfrutar del espectáculo basta con ubicarse en un punto elevado y oscuro antes del amanecer.

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN "No representa el mundo empresarial": Presidenta de la CPC tras dichos de Nicolás Ibáñez sobre aportes a las derechas

LO ÚLTIMO

Cultura Matteo Bocelli lanza nueva versión del clásico "Mi historia entre tus dedos" junto a Gianluca Grignani
La alineación planetaria que podrás ver desde Chile: Tres planetas se verán en el cielo este domingo
Encuesta Panel Ciudadano: Kast lidera la carrera presidencial, seguido por Jara y Matthei
Alimentos ultraprocesados: ¿Cuáles conviene evitar y cuáles se pueden incluir en la dieta?
Metro inaugura exhibición de “El Principito” con salas temáticas y tarjetas Bip! ilustradas: Todos los detalles
Ministra Delpiano rechaza supuesto decreto de Trump contra cárteles: “No corresponde que un grupo externo intervenga”