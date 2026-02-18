“Ha sido displicente y superficial”: Senador Kuschel (RN) y los motivos para una posible AC contra ministro Grau

En entrevista con CNN Chile Radio, el senador de Renovación Nacional cuestionó duramente el manejo de las cifras de déficit fiscal y pesca por parte del secretario de Estado. Según el parlamentario, el actual escenario de desprotección social responde al aumento de la cesantía y la pérdida de crecimiento económico durante la presente administración.

En medio de un complejo cierre de ciclo gubernamental marcado por el debate sobre el déficit fiscal, el senador de Renovación Nacional (RN), Carlos Kuschel, lanzó duras críticas contra el ministro de Economía, Nicolás Grau.

El parlamentario no solo respaldó la posibilidad de una acusación constitucional, sino que calificó la gestión del secretario de Estado como carente de rigor técnico frente a la crisis que atraviesan sectores estratégicos del país.

“El ministro Grau, voluntaria o involuntariamente, se ha equivocado con las cifras de la pesca industrial y ahora en las del presupuesto. Ha sido displicente y superficial; no toma la gravedad de las cosas como corresponde”, señaló el legislador en conversación con CNN Chile Radio.

Para el senador, el desajuste entre el gasto público y los ingresos reales ha llevado a Chile a pagar intereses de deuda pública que hoy alcanzan los 4.400 millones de dólares anuales, una cifra que calificó de “muy grave” en comparación a la década pasada.

¿Qué dijo Carlos Kuschel sobre la gestión económica?

El senador Kuschel enfatizó que la verdadera desprotección social en Chile no vendrá de futuros recortes, sino que ya se manifiesta en la realidad económica actual. “La mayor desprotección hoy es el aumento de la cesantía. En mi región (Los Lagos) aumentó de 3,5% a casi 7%. Tenemos pérdida de poder adquisitivo y estamos colistas en América Latina en materia de crecimiento”, advirtió.

Respecto a la eventual Acusación Constitucional que se evalúa en la Cámara de Diputadas y Diputados, Kuschel —quien tendría el rol de jurado en el Senado— señaló que de prosperar el libelo, el mérito está en la falta de precisión del ministro. “A él le dan lo mismo las cifras. Dice cualquier cosa y si en vez de 1,1% el déficit es 3,6%, le da lo mismo. Pero es muy distinto tener un déficit de tres mil millones a tener uno de 10.000 millones de dólares”, argumentó.

Auditorías y el inicio del próximo gobierno

Consultado sobre la incertidumbre que generan los anuncios de recortes de hasta 6.000 millones de dólares para la administración de José Antonio Kast, el senador reconoció que habrá un periodo de ajuste necesario. “Va a haber un periodo de incertidumbre porque hay que hacer auditorías, ver cuál es la situación real y qué es lo que sobra en cada caso. Hay un problema de productividad y rendimiento en el Estado”, explicó, citando como ejemplo el crecimiento excesivo de personal administrativo en áreas de educación.

Finalmente, el legislador por la Región de Los Lagos hizo un llamado a recuperar la inversión a través de un equilibrio con el medioambiente, pero criticando la “permisología” y las trabas administrativas que, a su juicio, mantienen estancadas a industrias como la salmonicultura y la minería. “Cualquier cosa que hagamos va a ser mejor que lo que tenemos hoy día, porque hoy vamos rumbo a la desprotección social absoluta”, concluyó.