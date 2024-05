En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el equipo de la organización y medio de comunicación WikiLeaks decidió que Santiago de Chile sería su última parada de su tour por América Latina. ¿El motivo? Unir a los países para pedir la libertad de Julian Assange, periodista y fundador del medio, quien hace cinco años está encarcelado en Reino Unido por espionaje e intrusión informática.

Desde 2007 en adelante, Assange publicó más de 700 mil documentos secretos de Estados Unidos, relacionados a la prisión de Guantánamo, la guerra en Afganistán, Irak, entre otros temas. Algunos de estos documentos revelaron mediante videos el actuar de militares estadounidenses contra los civiles en Bagdad, Irak.

En siete días más, el Tribunal Superior de Londres determinará la extradición de Assange a EE.UU., situación que de hacerse efectiva significaría el traslado de él a Virginia, donde arriesga 175 años de prisión o pena de muerte.

El editor jefe de WikiLeaks y quien estuvo en Bagdad entrevistando a niños tras el icónico video publicado por el medio, Kristinn Hrafnsson, conversó en entrevista exclusiva con CNN Chile sobre cómo esta decisión sobre el futuro de Assange podría impactar la libertad de prensa en el mundo y en Chile. Situación que ha llevado a la abogada de Assange, Jennifer Robinson, a pedir que el Presidente Gabriel Boric interceda por la libertad del fundador de WikiLeaks.

“Esperaría que la voz del pueblo chileno, a través de sus representantes electos, se pudiera sumar a este fuerte coro por la preservación de la prensa”, dice Hrafnsson.

“El periodismo está siendo atacado”

Hrafnsson lleva unos días en el país, visitó el Museo de la Memoria en Santiago, en busca de comprender la historia reciente de Chile y de cómo, de cierta manera, esta tendencia contra la libertad de expresión ha tomado fuerza durante estos días. “Tenemos al periodismo en un momento difícil”, dice.

―¿Qué significa para ustedes el apoyo de los diputados chilenos en esta causa y por qué consideran que el apoyo del presidente de Chile es fundamental?

―En este sentido, Chile es nuestra última parada en esta gira, que ha durado un año y medio, y nos importa mostrar unidad. Ha importado. Tengo de muy buena autoridad que es, por ejemplo, una ayuda para el gobierno australiano poder señalar a las fuertes voces de América Latina cuando están exigiendo una resolución para Julian. Ayuda a nuestra campaña poder poner la responsabilidad en los líderes políticos de Europa Occidental para decir que se están quedando atrás; miren lo que está sucediendo en otro continente en América Latina, y poco a poco se está demostrando.

―¿Cuál es su análisis sobre el periodismo global actual, especialmente en Chile?

―Siempre evito emitir juicios sobre temas en los que no tengo plena autoridad ni información completa. Sé que hay problemas en el periodismo chileno. He oído voces sobre las limitaciones en cuanto a la propiedad y el alcance de lo que se cubre. He escuchado todo tipo de críticas sobre el periodismo en Chile, pero he oído exactamente lo mismo en otros países, incluso en mi parte del mundo en los países de Europa Occidental.

En esa línea, comenta que el periodismo a nivel mundial “está bajo ataque”, ya que “un número cada vez mayor de periodistas están siendo silenciados, se les detiene, se les encarcela, incluso se les mata”.

―Sé que estuvo presente cuando interrumpieron el discurso del presidente Boric en el Día Mundial de la Libertad de Prensa por la muerte de la periodista Francisca S., ¿qué piensa frente a este caso y la respuesta del Estado?

―Así fue. No estaba al tanto del caso hasta lo que sucedió la apertura y, por supuesto, fue justificable hacer una interrupción en este mismo momento en que estamos en el Día de la Libertad de Prensa para crear conciencia sobre el caso de Francisca. No conozco los detalles, pero es extremadamente grave que se produzcan ataques al periodismo y asesinatos de periodistas. Hay que tomárselo muy en serio.

Tras esta situación en particular, Kristinn cuenta que si la percepción es que “el Estado no está haciendo lo suficiente, debería haber una protesta muy enérgica y la exigencia de una investigación seria sobre esto. No quiero hacer ningún juicio sobre el fondo del caso, no estoy plenamente informado, pero es una exigencia justificable y debería permitirse exigir que se cierre el caso y que los responsables comparezcan ante la justicia”.

―En octubre del año pasado la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) condenó los dichos del presidente Boric, diciendo que tenía un trato hostil hacia la prensa e indicando que esto violaría la libertad de expresión. ¿Qué opina usted de eso y qué consejos podría dar a ambas partes?

―He sido periodista durante 40 años y nunca he conocido a un político que se haya alegrado del enfoque crítico de los periodistas contra él, ya sea de derecha o izquierda, normalmente se quejan de la prensa. Eso es un indicio de que la prensa está haciendo su trabajo. Si hacen preguntas críticas, que las hagan. La razón misma por la que damos a los periodistas tanta consideración y relación con la democracia es el simple hecho de que su función y deber es pedir cuentas al poder político y a todos los juegos de poder. Por lo tanto, la prensa debe ser vigilante y agresiva en su enfoque crítico, por supuesto, la imparcialidad es necesaria y la objetividad también en el tratamiento de la información.

“Ningún periodista en cualquier parte del mundo está a salvo”

Tras 14 años colaborando con WikiLeaks, Kristinn cuenta cómo ha sido ser parte del medio de comunicación en medio de la mayor revelación de documentos desde la filtración de los papeles del Pentágono: “Estoy absolutamente seguro de que cuando se reflexione hacia atrás se verá que WikiLeaks fue un momento decisivo en la historia actual del periodismo en todo el mundo”.

―El 20 de mayo está fijada la audiencia en la que se decidirá la extradición de Julián a Estados Unidos, ¿cuál será el futuro de WikiLeaks si enviaran a Assange a Virginia?

―Durante los últimos meses, todo nuestro enfoque ha estado en la lucha por la libertad de Julian Assange porque está en juego mucho, no solo su vida, sino también el futuro del periodismo. Así que hemos puesto todos nuestros esfuerzos en la lucha por liberarlo, continuaremos la lucha. Esperamos que se ejerza suficiente presión sobre el gobierno de Estados Unidos. Ya está sucediendo a nivel político, paralelo a estos procedimientos en los tribunales de Londres, que cada vez se demuestra más que es una farsa y simplemente una fase jurídica de una persecución política.

Según el portavoz de WikiLeaks, “hay una presión sobre la administración Biden”, que proviene del gobierno australiano, de organizaciones de derechos humanos de todo el mundo y líderes de América Latina: “Esperamos que su presidente Gabriel Boric en Chile se sume y se una al coro de presidentes progresistas para exigir la libertad de Julian”.

― ¿Cómo crees que podría afectar el veredicto de Assange en el periodismo y en la libertad de expresión?

―La versión resumida sería esta: Si un periodista australiano que publica en Europa puede ser arrestado y sentenciado a prisión en Estados Unidos, significa que ningún periodista en cualquier parte del mundo está a salvo de una persecución de Estados Unidos. Significa que los periodistas chilenos no están seguros, ni los periodistas en ningún otro país. La jurisdicción global que Estados Unidos ha decidido otorgarse en este caso tendría esta implicación, sería un golpe muy serio al periodismo, especialmente a los periodistas de seguridad nacional, y eso es una implicación muy seria. Hablamos de información veraz que es de interés público para compartirse. Esto tendría un golpe devastador para el periodismo en todo el mundo.

―¿Crees que los medios de comunicación han hecho una gran cobertura de los casos de Julian Assange? Específicamente, ¿qué opinas de la forma en que han retratado la historia del al mundo?

―Bueno, la prensa absolutamente le falló a Julián Assange durante años y años. La prensa fue fácilmente manipulada en la campaña mediática en eco contra Julián, retrataron y cubrieron su caso de una manera injusta que se prolongó por años y años. Fue un enorme esfuerzo el que tuvimos que poner. La prensa empezó a cambiar, en parte por interés propio al ver lo importante que es para su propio bienestar y el de sus periodistas. Así que ha habido un cambio dramático, pero durante mucho tiempo fue absolutamente terrible cómo la prensa estaba manejando Julián y WikiLeaks.

―¿Por qué cree que la prensa le falló antes? ¿Cómo fue retratado él?

―Creo que es obvio que fue debido a una campaña de difamación concentrada que fue lanzada por aquellos que querían acabar con WikiLeaks, y estoy hablando de las fuerzas de los Estados Unidos de América, con quienes estamos muy molestos por la exposición de su verdad sobre sus malas acciones y el comportamiento atroz en las guerras de Irak, Afganistán y Guantánamo. Y por supuesto con el cierre de los cables diplomáticos.

“Todas esas publicaciones en contra de Julian, esa campaña de difamación sistemática tuvo un efecto: creó una histeria periodística masiva sobre el caso”.



―¿Qué crees que dirá la historia sobre el caso Julian Assange dentro de un siglo?

―Creo que la persecución política de Julian Assange pasará a la historia de la misma manera que el caso Dreyfus, el infame caso Dreyfus en Francia a finales del siglo XIX. Es un caso muy largo en Europa sobre la manipulación de los tribunales y el abuso de la ley contra el individuo que terminó en la Isla del Diablo, pero que luego fue resucitado después de una campaña muy fuerte. Este caso pasará a la historia como nuestro caso contemporáneo de persecución política del peor tipo. Es un caso del que espero que el futuro aprenda y diga, como a menudo decimos cuando reflexionamos sobre los lados oscuros de nuestra propia historia, nunca más, nunca más -dice en español-, eso es lo que la historia nos dice sobre el futuro de Julian Assange.

―En estos años se han especulado diferentes teorías acerca de la salud de Julian, ¿Cómo se encuentra actualmente?

―Bueno, él no está bien. No está bien. Solo imagina el efecto que tiene estar encerrado en una prisión de máxima seguridad durante cinco años antes de eso, pasando siete años en una pequeña embajada. Y luego pasar dos años en su casa ha afectado seriamente su salud y no es una especulación, es una evaluación no impugnada por expertos médicos que han creado una evaluación y se ha presentado ante el tribunal en el Reino Unido y no ha sido impugnada, o siquiera cancelado por Estados Unidos, por lo que se manifiesta su salud está en un estado grave. Se encuentra en peligro la vida, es amenazante.