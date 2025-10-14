Krishna Aguilera: Sigue búsqueda de joven de 19 años que desapareció en extrañas circunstancias en San Bernardo

La familia de la joven acusa a su expareja de estar involucrado en su desaparición, mientras la PDI continúa con las diligencias para dar con su paradero.

Krishna Aguilera, joven de 19 años, desapareció el pasado 4 de octubre en circunstancias aún no esclarecidas, luego de reunirse con su expareja en su domicilio ubicado en San Bernardo, con el propósito de asistir a una discoteca en la comuna.

Sin embargo, durante el transcurso de la noche se perdió todo contacto con ella. Ya han pasado diez días desde su última comunicación.

Declaraciones de Cristal, hermana de Krishna Aguilera

En conversación con el programa Contigo en la Mañana de Chilevisión, Cristal, hermana de la joven desaparecida, relató que el día de los hechos la expareja de 45 años pasó a buscar a Krishna en un automóvil gris.

Según contó, su hermana le había manifestado temor hacia él. Cristal agregó que todas las sospechas de la familia recaen sobre este individuo, ya que tras la desaparición dejó de responder los llamados a sus cuatro números telefónicos.

“Él tenía cuatro números distintos, y de los cuatro, ninguno está prendido. Toda la gente que está alrededor de esta persona me ha dicho que lo tenía planificado”, afirmó.

Asimismo, señaló que mujeres que estuvieron presentes esa noche en la discoteca le contaron que Krishna se encontraba junto al sospechoso y tres hombres más, y que se la veía nerviosa.

“Ella no andaba sola, estaba con este hombre y tres más en la disco, y se veía nerviosa. Después la vieron irse con ellos”, relató.

De acuerdo con la hermana, Krishna conoció a este hombre a los 17 años, a través de una amiga cercana. Si bien no mantenían una relación formal, sí existía entre ambos un vínculo sentimental.

“Tenía 17 años Krishna cuando lo conoció por una amiga. Desde ahí empezó a salir con esta persona”, explicó Cristal a la periodista del canal.

La joven concluyó la entrevista enfatizando la responsabilidad del hombre y expresando su determinación de seguir buscando a su hermana, además de reflexionar sobre la violencia que enfrentan las mujeres.

“Somos todas mujeres, nadie tiene derecho a decidir por nuestras vidas, sea cual sea la situación. Esta es la persona que tiene a mi hermana, él es el único que la tiene. Yo voy a seguir indagando hasta encontrarla”, añadió.

Trabajo policial en la investigación

Dentro de las diligencias policiales, la subprefecto Tatiana García Huidobro, jefa de la Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana de la PDI, señaló que han “realizado diversas diligencias” para dar con el paradero de la joven de 19 años.

Indicó que se han revisado cámaras de seguridad en la comuna de San Bernardo, además de empadronar a testigos y amigos de la víctima.