Kike Morandé entra de lleno al negocio de los alimentos de mascotas: Será socio de emprendimiento chileno

El animador televisivo, radicado en Río Bueno, será socio estratégico y embajador de la marca de petfood nacional.

El exanimador de Morandé con Compañía y actual conductor de El Muro, Kike Morandé, se integró hace algunas semanas como inversionista en el mercado de los alimentos de mascotas.

Según la información de Diario Financiero, Morandé -radicado en su campo en Río Bueno desde 2021- decidió diversificar sus inversiones más allá del rubro agrícola y ganadero.

De esta forma, el comunicador selló en septiembre pasado su ingreso como socio y embajador de Colmillo Blanco, una marca chilena de petfood.

La firma, fundada en 2020 y con fábrica en Paine, buscaba un “partner estratégico” para potenciar su posicionamiento. Dicho contacto se produjo en agosto pasado, cuando ejecutivos de la marca viajaron al sur para presentarle el proyecto a Morandé.

Tras probar el producto con sus propios perros, la respuesta del animador fue positiva. “Oye, me encantó el alimento, mis perros han cambiado… Así que démosle”, aseguró Morandé de acuerdo a lo detallado por el gerente general Pedro Coloma, gerente general de la empresa.

Desde principios de noviembre, el conductor ya figura como el rostro visible de la marca en redes sociales. En las piezas publicitarias, se le ve activo en su predio sureño junto a sus mascotas.