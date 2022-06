La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, emplazó a la ex subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, por el estado en el cual entregó el organismo público dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública..

En el marco de una discusión sobre delincuencia y un análisis de los 100 días de Gobierno del presidente Gabriel Boric en Estado Nacional de TVN, la ex subsecretaria criticó la gestión del Ejecutivo en materia de seguridad.

Ante esto, Vodanovic le comentó: “Yo no tendría cara, perdóname, Katherine. Tú fuiste subsecretaria y el estado en el que fue entregada la subsecretaría fue pésimo”.

Lee también: Senador Espinoza en Tolerancia Cero: “El ministro Jackson nos fue a notificar que el Senado se terminaba en 2026”

Martorell respondió: “Fue bien poco sororo tu comentario. Hay que tener cara para hacer un comentario como ese. No aprobaron la ley que buscaba perseguir el patrimonio de los traficantes, no aprobaron la ley Tamara, no aprobaron la ley de infraestructura crítica, en fin, no te voy a citar las 12 leyes que no aprobaron“.

En ese sentido, Vodanovic indicó: “Fuiste una estupenda vocera de la pandemia, pero no recuerdo tus políticas como subsecretaria”.