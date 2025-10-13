Kast y molestia en Chile Vamos tras dichos de asesor sobre “parásitos” en Gobiernos: “Qué bueno que se pongan nerviosos”

El abanderado del Partido Republicano hizo un llamado a que "nadie se ponga un traje que no le corresponde. Cada uno sabe a quién apitutó".

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió a los controversiales dichos de su asesor, Cristián Valenzuela, quien publicó una columna en la que hacía referencia a los “parásitos” que han desempeñado funciones en los últimos Gobiernos.

Sus palabras generaron molestia en el oficialismo y también en Chile Vamos, desde donde algunos timoneles de partidos han criticado los calificativos.

En diálogo con La Tercera, el propio Kast fue consultado sobre la molestia que generó la columna en Chile Vamos, ante lo cual sostuvo que: “Qué bueno que se pongan nerviosos“.

Del mismo modo, se le preguntó sobre si cree que la gente de dicha coalición que trabajó durante los Gobierno del exPresidente Piñera eran “parásitos”, Kast sostuvo que “yo no he dicho eso. Digo que hay personas que abusan“.

“Hay muy buenas personas que trabajaron en el Gobierno de Sebastián Piñera. Varios de ellos incluso hoy día nos están ayudando a nosotros“, acotó.

En esa línea, recalcó que “entonces, que nadie se ponga un traje que no le corresponde. Cada uno sabe a quién apitutó”.