País elecciones

Kast y molestia en Chile Vamos tras dichos de asesor sobre “parásitos” en Gobiernos: “Qué bueno que se pongan nerviosos”

Por CNN Chile

13.10.2025 / 11:21

{alt}

El abanderado del Partido Republicano hizo un llamado a que "nadie se ponga un traje que no le corresponde. Cada uno sabe a quién apitutó".

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió a los controversiales dichos de su asesor, Cristián Valenzuela, quien publicó una columna en la que hacía referencia a los “parásitos” que han desempeñado funciones en los últimos Gobiernos.

Sus palabras generaron molestia en el oficialismo y también en Chile Vamos, desde donde algunos timoneles de partidos han criticado los calificativos.

En diálogo con La Tercera, el propio Kast fue consultado sobre la molestia que generó la columna en Chile Vamos, ante lo cual sostuvo que: “Qué bueno que se pongan nerviosos“.

Del mismo modo, se le preguntó sobre si cree que la gente de dicha coalición que trabajó durante los Gobierno del exPresidente Piñera eran “parásitos”, Kast sostuvo que “yo no he dicho eso. Digo que hay personas que abusan“.

“Hay muy buenas personas que trabajaron en el Gobierno de Sebastián Piñera. Varios de ellos incluso hoy día nos están ayudando a nosotros“, acotó.

En esa línea, recalcó que “entonces, que nadie se ponga un traje que no le corresponde. Cada uno sabe a quién apitutó”.

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?

LO ÚLTIMO

Cultura Los Bunkers cancelan show en México de improvisto: ¿Qué motivó la cancelación?
Las cuentas alegres de Chile tras participación en Expo Osaka 2025: “Para el país será algo muy rentable”
El histórico carro NS74 del Metro llegó al Museo Ferroviario: "Representa el punto de partida de nuestra historia"
Kast y molestia en Chile Vamos tras dichos de asesor sobre "parásitos" en Gobiernos: "Qué bueno que se pongan nerviosos"
Netflix confirma fecha de estreno para la temporada 4 de "Bridgerton": ¿Cuándo verla?
Presidente Boric por papel de Trump en Gaza: “Toda persona que cumpla un rol de paz es bienvenido”