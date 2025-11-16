José Antonio Kast compromete su apoyo “una lista distinta a la del Gobierno” en caso de no llegar al balotaje

El candidato del Partido Republicano adelantó que, si no avanza al balotaje, respaldará de inmediato a cualquier opción opositora al gobierno, bajo la consigna de una unidad urgente en la derecha.

Desde Paine, José Antonio Kast anticipó que, en caso de no llegar al balotaje presidencial de estas elecciones 2025, comprometerá su apoyo a una lista distinta a la del Gobierno para estas elecciones 2025.

Kast llegó durante la mañana al Colegio María Ana Mogas, donde votó en la mesa 65. Señaló estar “con el mejor de los ánimos” y “muy tranquilo” ante la primera elección presidencial con voto obligatorio. Llamó a la ciudadanía a concurrir temprano a las urnas y pidió respeto hacia los vocales de mesa.

El postulante reiteró su diagnóstico sobre el clima social. Afirmó que la población demanda unidad frente a problemas asociados a droga y narcotráfico, y sostuvo que la continuidad del oficialismo “no le hace bien al país”. También apuntó al Partido Comunista como una colectividad “con una ideología muy marcada”.

Consultado por el escenario postelectoral, Kast afirmó que la derecha actuará cohesionada. “Lo que yo veo es que esa unidad se va a dar”, aseguró.

En ese contexto, adelantó qué decisión tomará si no avanza al balotaje. “Si yo no paso a segunda vuelta, que creo que no va a pasar, yo en el acto siguiente le daría el apoyo al que sea una lista distinta a la lista del Gobierno”, expresó.