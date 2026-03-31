Kast respalda a Steinert tras salida de exjefa de Inteligencia de la PDI: “La renuncia la solicitó el director general”

El Presidente insistió en que la remoción de Consuelo Peña respondió a una determinación del mando de la policía civil. Sus dichos buscan cerrar el flanco abierto por el rol de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, en el caso.

El presidente José Antonio Kast salió a fijar la posición de La Moneda frente a la polémica por la salida de la exsubdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, y aseguró que la decisión correspondió al director general de la institución, Eduardo Cerna.

En una entrevista con Archi, el Mandatario sostuvo que el Gobierno mantendrá una “línea institucional” en este caso y remarcó que fue la máxima autoridad de la policía civil la que solicitó la renuncia de la funcionaria. Con eso, buscó reforzar la tesis que ya había planteado el Ejecutivo en medio de los cuestionamientos por el papel de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

La controversia se abrió después de que se conociera un oficio firmado por Steinert relacionado con el movimiento interno de Peña dentro de la PDI, antecedente que desató críticas políticas y tensionó la relación entre la secretaria de Estado y la institución. En paralelo, la versión de que la salida fue una decisión exclusiva de la PDI ha sido objeto de debate público y parlamentario.

Consultado sobre si la ministra le informó personalmente sobre ese oficio, Kast evitó entrar en detalles y respondió que mantiene una relación directa con sus ministros, pero que corresponde dejar que los equipos trabajen y adopten las medidas que estimen necesarias. También defendió que las autoridades sectoriales cuentan con atribuciones para ordenar la forma en que gestionan sus áreas.

El Presidente además enmarcó el episodio en una “reestructuración” del mando policial y afirmó que el Ejecutivo dará respaldo a las jefaturas institucionales para que adopten decisiones sobre la organización interna de sus servicios.

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