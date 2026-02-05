Kast posterga anuncio de subsecretarías y delegados presidenciales: Nómina se dará a conocer este fin de semana

Una vez que el mandatario electo, José Antonio Kast, regrese de su viaje por Europa, se concretará el sábado 7 de febrero la nómina compuesta por 40 subsecretarios y 16 delegados presidenciales.

El mandatario electo, José Antonio Kast, postergó el anuncio de las subsecretarías y delegados presidenciales.

La nómina de la segunda línea del gobierno entrante, compuesta por 40 subsecretarios y 16 delegados presidenciales, se concretará al mediodía del sábado 7 de febrero.

Actualmente, el exdiputado se encuentra en Europa y retornará al país este viernes 6 de febrero.

El senador de Renovación Nacional (RN) y futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, adelantó que “puede que no haya equilibrio político propiamente tal, pero yo sí puedo decir, hasta donde conozco, que los nombres han sido debidamente informados y compartidos con anticipación con los presidentes de los partidos políticos, y hay bastante consenso de que las personas que se estarían nombrando cuentan con esas habilidades y todo el conocimiento para desempeñar sus cargos con la mayor eficiencia”, y remarcó que la decisión final recae en la máxima autoridad electa.

Por su parte, el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, planteó que “un día más o menos, en verdad da exactamente lo mismo”, y enfatizó que se trata de “una nómina de personas que hay que elegir con pinzas. Existe efectivamente equilibrio si es que era necesario dotar de mayor conocimiento técnico en algunos casos”.

Y concluyó: “Podemos el sábado sacar conclusiones. Puedo decir, conociendo varios de esos nombres, si es que se confirman, que vamos a tener equipos de primer nivel para hacerse cargo de las tareas que va a asumir el gobierno el 11 de marzo en adelante. Estábamos acostumbrados a que estas decisiones se tomaran en función de cuotas políticas o a que cada partido mandara sus listas en Excel de quienes tenían que ser incorporados, y acá lo que se está teniendo a la vista es lo mejor para Chile”.