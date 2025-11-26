Kast lidera intención de voto con 57% frente al 43% de Jara de cara a la segunda vuelta presidencial, según encuesta ICSO

El estudio —realizado entre el 18 y el 21 de noviembre a 1.100 personas— muestra además cómo se redistribuyen las preferencias desde la primera vuelta y qué factores influyen en las decisiones de los electores.

En plena recta final hacia la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre, la más reciente encuesta del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (ICSO) de la Universidad Diego Portales reveló un escenario favorable para José Antonio Kast, quien obtendría un 57% de los votos válidos, frente al 43% de Jeannette Jara.

El estudio —realizado entre el 18 y el 21 de noviembre a 1.100 personas— muestra además cómo se redistribuyen las preferencias desde la primera vuelta y qué factores influyen en las decisiones de los electores.

Un país dividido y con emociones predominantes

Ante la pregunta abierta sobre qué palabra asocian a la segunda vuelta, un 42% respondió términos de carácter negativo, mientras un 18% lo hizo en clave positiva. Un 40% se mantuvo en una posición neutra, reflejando un clima político tenso y de expectativas contenidas.

En cuanto a la mirada hacia el futuro del país, un 43% afirmó sentirse optimista o muy optimista respecto a los próximos cuatro años, frente a un 22% que manifestó pesimismo. El 34% restante no se inclinó hacia ninguno de los extremos.

Los problemas que definen el voto

La encuesta también exploró cuáles son las prioridades que los ciudadanos esperan que enfrente el próximo gobierno. Las tres más mencionadas fueron:

62%: Reducir la delincuencia

47%: Controlar el ingreso de inmigrantes irregulares

40%: Impulsar el crecimiento económico

Transferencia de votos

El estudio detalla cómo se han ido redistribuyendo los apoyos de quienes respaldaron a otras candidaturas en la primera vuelta:

Votantes de Evelyn Matthei:

60% por Kast

15% por Jara

13% nulo/blanco

12% no sabe

Votantes de Johannes Kaiser:

88% por Kast

3% por Jara

5% nulo/blanco

4% no sabe

Votantes de Franco Parisi:

39% por Kast

14% por Jara

26% nulo/blanco

21% no sabe

Antes de la redistribución, la intención directa de voto situaba a Kast en un 44% y a Jara en 34%, con un 21% repartido entre indecisos, nulos, blancos y quienes no participarán.