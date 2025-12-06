Kast da espaldarazo a Meza tras sus polémicas declaraciones: “Los únicos que han defendido a un abusador están en La Moneda”

El candidato del Partido Republicano reaccionó a la controversia generada por José Meza, quien afirmó que apoyaría conmutar condenas a reos terminales, incluidos sentenciados por abuso de menores.

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, respondió desde la Región del Biobío a la polémica que generó su correligionario José Meza, quien señaló que apoyaría conmutar condenas a reos con enfermedades terminales, incluso a sentenciados por abuso sexual a menores.

Consultado por la prensa en su llegada al Aeropuerto Carriel Sur, Kast sostuvo que “los únicos que han defendido a un abusador están sentados en el Gobierno”. Afirmó que La Moneda permitió la despedida de un condenado por abuso y cuestionó la responsabilidad del Comité Político en esa decisión.

El aspirante a mandatario planteó que no entrará “en el debate político que quiere instalar Jeannette Jara”, su contendora en la segunda vuelta presidencial.

En paralelo, desde la centroizquierda la diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz, anunció que presentará un requerimiento ante la Comisión de Ética contra Meza por sus declaraciones.

Respecto a su agenda en el Biobío, Kast contempla reuniones con actores políticos y gremiales en Concepción, para cerrar la jornada con una actividad en la Plaza Independencia a las 18:00 horas.