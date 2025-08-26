“Creo que Kast es fácil de ganar en segunda vuelta”: Las proyecciones presidenciales de Franco Parisi

Aunque compite por el tercer lugar con Evelyn Matthei, según Cadem, el economista cuestionó las encuestas y aseguró que su candidatura ya está instalada.

Este martes, el candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, se mostró confiado en avanzar a una segunda vuelta en las elecciones de noviembre, asegurando que su candidatura representa al electorado de centro y a la clase media “que la está pasando extremadamente mal”.

Parisi se refirió a su posición en la carrera presidencial, donde según la encuesta Cadem compite estrechamente por el tercer lugar con Evelyn Matthei.

Sin embargo, el abanderado del PDG cuestionó los resultados de las encuestas y aseguró que su candidatura ya está firmemente posicionada.

“Nosotros estamos seguros de que estamos más que claros en el tercer lugar y en noviembre vamos a pasar a segunda vuelta por algo muy sencillo: Chile no es comunacho ni facho, Chile es de centro”, afirmó en conversación con Mega.

Parisi afirmó que su base electoral está en la clase media, la cual —según dijo— enfrenta graves dificultades económicas.

“¿Quién es nuestro votante? La clase media, que vive a medias, come a medias, paga a medias y la pasa mal, por un desempleo altísimo”, expresó.

También se refirió a sus posibles rivales en un eventual balotaje. “Yo creo que Kast es fácil de ganar en segunda vuelta, pero tiempo al tiempo, los goles se meten de a uno. Nosotros ya estamos terceros y vamos a llegar a segundos”, señaló.

En ese marco, valoró el retorno del voto obligatorio, asegurando que lo beneficia, ya que convoca a “gente que no está politizada”.