El diputado y vicepresidente de Evópoli, Francisco Undurraga, se refirió este martes al pacto electoral entre Chile Vamos y el Partido Republicano para competir en una lista única para las elecciones del 11 de abril y que fue inscrita ayer.

En conversación con Radio Cooperativa, el parlamentario indicó que “este es un pacto meramente electoral, que no tiene que ver con contenidos. Los proyectos valóricos del Partido Republicano y de Evópoli no tienen mucho que ver, sí compartimos en el ámbito constitucional una serie de materias que son relevantes”.

De todas formas manifestó que “esperamos que los candidatos de Evópoli le ganen a todos los candidatos de Republicanos”.

Respecto a su definición sobre la colectividad liderada por José Antonio Kast, señaló que “es oposición a Chile Vamos y al gobierno de Sebastián Piñera” y que “es de ultraderecha y populista, ultramontano y conservador”.

Horas más tarde, Kast le respondió a Undurraga y afirmó que “si está tan incómodo con quienes califica injustamente de ‘retrógrados, ultramontanos y extremistas de derecha’, debería renunciar a Evópoli. La mayoría de su partido aprobó esta alianza y cuando él pudo y tenía que alzar la voz, guardó silencio”.

“Hacerse el ofendido e indignado, después de que se inscribió el pacto, no solo no aporta nada sino que deja en evidencia la cobardía de algunos en política. La gente está cansada de los políticos que no dicen la verdad y no están dispuestos a asumir las consecuencias de sus actos”, agregó el ex candidato presidencial.

Finalmente, el vicepresidente del partido oficialista respondió al emplazamiento de JAK indicando que mantiene su postura. “Si quieres twittear, José Antonio Kast, cítame, no tengo problema”, concluyó.