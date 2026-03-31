Kast detalla cómo funcionará el recorte de 3%: En casi todos los ministerios, pero deja espacio para nuevas excepciones

El Presidente sostuvo que el ajuste fiscal será transversal “en principio”, aunque cada cartera deberá definir dónde puede aplicar la rebaja. Seguridad quedó fuera del recorte tras la revisión del Ejecutivo.

El Gobierno avanzará con un recorte de 3% en el gasto de casi todos los ministerios, según confirmó este martes el Presidente José Antonio Kast, quien sostuvo que el ajuste forma parte de una revisión más amplia ante el actual escenario fiscal.

En una entrevista con la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), el Mandatario señaló que la rebaja no operará de manera mecánica en cada cartera, ya que cada ministerio deberá definir primero en qué áreas puede reducir recursos y en cuáles no resulta viable hacerlo.

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Kast puso como ejemplo al Ministerio de Seguridad, que finalmente no aplicará la disminución. Aun así, dijo que esa cartera también tuvo que revisar sus cuentas para evaluar cómo responder ante un eventual empeoramiento del contexto económico y fiscal.

Según explicó, el objetivo del Ejecutivo es identificar espacios de ajuste que permitan resguardar otras áreas sensibles, en especial las de carácter social, sin comprometer funciones que el Gobierno considera prioritarias.

El Presidente defendió la medida y aseguró que el Ejecutivo actúa con responsabilidad frente a un escenario internacional complejo. En ese marco, vinculó la estrechez fiscal a factores externos, entre ellos la guerra, y sostuvo que La Moneda busca evitar que esa situación golpee la vida diaria de la población.

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