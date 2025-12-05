Kast desdramatiza declaraciones de Meza sobre conmutación de penas, incluyendo violadores de niños: “Vamos a aplicar la ley”

El aspirante a La Moneda aseguró además que la propuesta no forma parte de su programa de Gobierno y sostuvo que "no es relevante" en la postura del partido.

El candidato presidencial José Antonio Kast se refirió este viernes a la polémica generada por los comentarios del diputado del Partido Republicano, José Carlos Meza, quien declaró en CNN Chile que apoyaría la conmutación de penas a reos en etapa terminal, incluyendo violadores de niños.

“Aquí, de nuevo, se hace todo un hecho político por los dichos de José Carlos Meza. Aquí los únicos que han protegido un abusador son los que están en el Gobierno. Jara fue parte del gabinete, le prestaron la moneda a Monsalve para despedirse de todo Chile”, inició diciendo el líder de Republicanos.

En la misma línea agregó: “Por lo tanto, enfoquémonos en lo que tenemos que hacer, cuidar nuestras instituciones, enfrentar a los delincuentes. Nosotros vamos a ser claros y firmes, al que comete un delito, lo vamos a sancionar“.

Kast también afirmó que la postura de Meza no refleja un error ni un desvío de la línea del partido.

“Nosotros no nos equivocamos, vamos siempre a mantener una línea de trabajo en torno a las urgencias sociales de nuestro país”, señaló, destacando la trayectoria de la bancada republicana y la seriedad de su labor legislativa.

Sobre el debate parlamentario que motivó las declaraciones de Meza, Kast explicó que las opiniones del diputado se enmarcan en la discusión sobre temas humanitarios en el Senado y la Cámara de Diputados, y que cualquier decisión se tomará conforme a lo que determine el Congreso.

“Con nosotros no se equivoque, vamos a ser muy claros y vamos a aplicar la ley cuando corresponda“, indicó

Finalizó diciendo que la polémica por los dichos de Meza “no es relevante” y que “si alguien cree que uno va a cambiar de opinión por lo que se puede decir en un programa o en otro, nosotros no nos equivocamos, vamos siempre a mantener una línea de trabajo en torno a las urgencias sociales de nuestro país”.

La conmutación humanitaria de penas a reos “en nuestro programa de gobierno, eso hoy día no está”, sostuvo.