Kast defiende su desempeño en debate asegurando que la seguridad fue el gran tema ausente

El candidato republicano respondió a las críticas por sus respuestas ambiguas y acusó a su rival de un estilo confrontacional que no soluciona problemas de fondo.

El candidato presidencial José Antonio Kast defendió su participación en el debate de ARCHI, calificándolo como “un muy buen debate” y argumentando que el gran ausente fue el tema de la seguridad pública.

“La mayor crisis que tiene Chile hoy día es precisamente en el ámbito de la seguridad”, afirmó el abanderado republicano, respondiendo así a las críticas que lo acusaron de evadir respuestas concretas durante el encuentro.

Un estilo de respuestas bajo cuestionamiento

Frente a los señalamientos de la candidata Jeannette Jara, quien lo catalogó como el “señor depende”, Kast justificó su enfoque. El candidato sostuvo que “no todo se responde en blanco o negro” y que su estilo se centra en políticas públicas profundas, a diferencia de lo que describió como el “estilo confrontacional” de su contendor.

Además, según reportó Radio Bío Bío, defendió a su asesor económico, Jorge Quiroz, de los ataques de Jara, y criticó al presidente Gabriel Boric por declarar que “Chile no se cae a pedazos”, una frase que, según Kast, no se ajusta a la realidad.