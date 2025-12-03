País josé antonio kast

Kast defiende gasto en pensiones de las Fuerzas Armadas frente a cuestionamientos por desbalance presupuestario

Por CNN Chile

03.12.2025 / 09:46

En un debate sobre reducción del gasto fiscal, el candidato republicano evitó precisar cifras y aseguró que no recortará derechos sociales, mientras se le interpelaba por el alto costo de las pensiones castrenses.

En un tenso intercambio sobre la reducción del gasto fiscal, José Antonio Kast defendió el aporte estatal a las pensiones de las Fuerzas Armadas, que representa el 1% del PIB para 175 mil beneficiarios, frente al 2.4% del PIB que destinan las pensiones solidarias y la PGU para 2.3 millones de personas.

Ante la interpelación por este desbalance, el candidato republicano afirmó que “no vamos a retroceder en ningún derecho social” y se negó a detallar posibles ajustes, argumentando que “vamos a mejorar todo” sin especificar cómo financiaría dichas mejoras.

La controversia del gasto castrense

Kast evitó responder cuánto representa exactamente el gasto en pensiones militares y cuestionó si su interlocutor imaginaba “un Chile sin ejércitos, sin Fuerzas Armadas”.

La discusión evidenció la resistencia del candidato a modificar este ítem presupuestario, incluso cuando se le contrastó con el monto promedio de la PGU (216 mil pesos) versus el promedio de las pensiones castrenses (alrededor de 1.350.000 pesos). Kast insistió en que su gobierno priorizaría tanto la seguridad como los derechos sociales, sin ahondar en compensaciones fiscales.

DESTACAMOS

Mundo Jóvenes chilenos tienen nueva puerta abierta: beVisioneers, la mentoría global que impulsa ideas sustentables

LO ÚLTIMO

País José Antonio Kast en debate: “Todos los chilenos, si debieran votar hoy y tuvieran a Bukele en la papeleta, elegirían a Bukele”
Jeannette Jara descarta cualquier indulto presidencial: "Los criminales de lesa humanidad no merecen misericordia"
Estados Unidos suspende solicitudes de inmigración para 19 países "de preocupación": Se incluyen Venezuela, Haití y Cuba
¿Modificar o directamente promulgar?: Las definiciones de Kast y Jara en torno a la tramitación de la Ley de Eutanasia
Lago Chungará: Retiran más de 7 mil litros de aceite de soya a 10 días del derrame y reportan muerte de 31 aves
Kast defiende plan de expulsión migratoria: "Sin gastar un peso ya he invitado a salir a varias cientos de personas"