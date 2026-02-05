Kast apoya dichos de Squella sobre Bachelet: “No queremos que un gobierno saliente deje amarrados los destinos del país”

El actual presidente del Partido Republicano sostuvo que la candidatura de Bachelet “nace muerta” y la catalogó como un “gran amarre”.

El presidente electo, José Antonio Kast, respaldó las críticas del timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, respecto a la nominación de Michelle Bachelet a Naciones Unidas.

Esta semana, el gobierno oficializó la nominación de la expresidenta para ocupar la Secretaría General del organismo, contando también con el respaldo de Brasil y de México.

Squella se sumó a las críticas de gran parte de la oposición, afirmando que la candidatura “nace muerta” y que es un “gran amarre por parte del gobierno de Gabriel Boric”.

Kast respalda dichos de Squella

Este miércoles, desde Hungría, el mandatario electo compartió los dichos del timonel republicano: “Comparto lo dicho por el presidente de mi partido”, partió señalando.

“Entendemos que el presidente tenga una buena relación con Brasil, que tenga una buena relación con México, pero dista mucho de lo que habríamos esperado del Presidente en relación a lo interno y también a lo internacional”, agregó.

En esta línea, reiteró que “respecto del tema de la nominación a la ONU y respecto de la expresidenta Michelle Bachelet, no me voy a pronunciar antes de asumir el cargo en propiedad”, aunque enfatizó que “nosotros lo que no queremos es que un gobierno saliente deje amarrados los destinos del país en ningún sentido”.