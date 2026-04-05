Kast endurece tono por Apablaza previo a su reunión con Milei: “Tarde o temprano tendrá que rendir cuentas ante la justicia chilena”

El Presidente abordó la situación del exfrentista al iniciar su primera gira oficial a Argentina, en medio de la fallida detención de Galvarino Apablaza y de la búsqueda que mantienen las autoridades del país vecino.

El presidente José Antonio Kast abordó este domingo la situación de Galvarino Apablaza justo antes de iniciar su primera visita oficial a Argentina como jefe de Estado, y aseguró que el exfrentista deberá comparecer ante la justicia chilena.

“Ha quedado claro que el señor Apablaza es un prófugo de la justicia. Agradecemos la colaboración que ha presentado Argentina en todas estas materias. Más allá de lo que diga la defensa del señor Apablaza, todos hoy día saben quién es quién (…) La justicia va a llegar, y tarde o temprano el señor Apablaza tendrá que rendir cuentas en la justicia chilena”, afirmó el Mandatario.

Las declaraciones se producen en medio de la controversia abierta tras la fallida detención de Apablaza en Argentina, luego de que no fuera encontrado en el domicilio donde debía concretarse el procedimiento. Desde entonces, el exintegrante del FPMR permanece en paradero desconocido y es buscado por la policía argentina.

Kast además vinculó su viaje a Buenos Aires con la necesidad de fortalecer la coordinación bilateral en distintas materias. Según explicó, la agenda con el gobierno de Javier Milei incluye temas como pasos fronterizos, seguridad y combate al crimen organizado.

“Tenemos enemigos comunes que atacan nuestras naciones y que en conjunto tenemos que enfrentar”, sostuvo el Presidente antes de despegar hacia Argentina.