Kast adelantó que apoyará a Matthei o Kaiser si no pasa a segunda vuelta

El líder del Partido Republicano dijo además no estar en una "competencia armamentista" con Kaiser, agregando que solo en Chile Vamos temen su ascenso en encuestas.

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, dio a conocer su apoyo a Evelyn Matthei, Johannes Kaiser o cualquier carta de oposición que pase a segunda vuelta, en caso que él no lo logre.

En diálogo con TVN, el fundador del partido comentó además que es la candidatura de Matthei la que actualmente “está más preocupada” ante la irrupción del líder del Partido Nacional Libertario, quien también perteneció al Partido Republicano hasta la polémica por sus dichos sobre el voto femenino.

Con todo, si resulta no pasar a segunda vuelta en las elecciones de noviembre afirmó que entregará su respaldo a quien sí pase, siempre y cuando sea de oposición al gobierno del Presidente Boric.

“Siempre lo he dicho, voy a apoyar al candidato de oposición al actual gobierno que pase a segunda vuelta. Yo no tengo problema. Si ya lo hice con Sebastián Piñera, lo puedo hacer con Evelyn Matthei, y lo haría con Johannes Kaiser también”, afirmó el candidato presidencial.

Además, se refirió al video que subió Kaiser donde se le ve disparando y haciendo su defensa del uso de armas por parte de civiles. Esto, ya que fue el mismo Kast quien tres días antes subió un video en que se le ve en una sala de tiro disparando un arma de menor calibre, pero bajo el mismo mensaje.

Al respecto, dijo: “Esto para mí no es una competencia armamentista. Yo hice mi video con un objetivo claro. Y al día siguiente sale otro video. Yo no tengo cómo decirle a Johannes ‘oye, no es bueno’. Él tiene que tomar sus decisiones”.